jinjer、「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展

統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 CEO：冨永 健）は、2025年10月29日(水)～31日(金)に開催される『DX 総合EXPO 2025 秋 東京』に出展することをお知らせします。

『DX 総合EXPO 2025 秋 東京』は業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムを紹介しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

「ジンジャー」のサービスラインナップ

・「ジンジャー人事労務」(https://hcm-jinjer.com/jinji/)

・「ジンジャー勤怠」(https://hcm-jinjer.com/kintai/)

・「ジンジャー給与 」(https://hcm-jinjer.com/payroll/)

・「ジンジャーワークフロー」(https://hcm-jinjer.com/workflow/)

・「ジンジャー経費」(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)

・「ジンジャー人事評価」(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)

・「ジンジャー人事データ分析」(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)

・「ジンジャーeラーニング」 (https://hcm-jinjer.com/e-learning/)

・「ジンジャー福利厚生」(https://hcm-jinjer.com/benefits/)

・「ジンジャーサーベイ」(https://hcm-jinjer.com/survey/)

開催概要

展示会名 ：DX 総合EXPO 2025 秋 東京

会期 ：2025年10月29日(水)～31日(金)10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ(1-3・8ホール)

主催 ：DX 総合EXPO 実行委員会

展示会URL：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

▼事前の来場予約で、スムーズにご入場いただけます

当日はブースに、システム導入や活用に関するお悩みをじっくりご相談いただけるスペースをご用意しています。

スムーズにご案内するため、事前の来場予約がおすすめです。

ぜひ、以下のリンクからお気軽にお申し込みください。

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364748

統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務を、一つのデータベースで管理する統合型人事システムです。これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

