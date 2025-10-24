株式会社スマートスライド、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を更

株式会社スマートスライド

顧客に最適な提案を可能にし、営業組織の提案力を高める「SmartSlide」を展開する株式会社スマートスライド（東京都千代田区、代表取締役社長：白幡 健太郎、以下「SmartSlide」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022（JIS Q 27001:2023）」の認証を、2025年10月21日付けで更新したことをお知らせします。

■ ISMS認証取得の背景

近年、ビジネスのデジタル化が加速するにつれ、情報資産の適切な管理とセキュリティ対策の重要性が高まっています。特に、お客様の大切な情報を扱う企業にとって、情報セキュリティ体制の信頼性はサービスの根幹をなす要素です。

このような背景のもと、SmartSlideではお客様に安心してサービスをご利用いただくため、全社的な情報セキュリティ管理体制の強化に取り組んでまいりました。2022年の取得に続き、その取り組みが継続して国際的な基準を満たしていることが認められ、ISMS認証を更新するに至りました。

■ 今後の展望

今回の認証更新は、SmartSlideが国際標準に準拠した強固な情報セキュリティ管理体制を構築し、運用していることの証明です。

今後も、お客様の信頼できるパートナーとして、情報セキュリティ管理体制の継続的な改善に努め、より安全で質の高いソリューションを提供してまいります。

■ 認証概要

■認証規格 ISO/IEC 27001:2022（JIS Q 27001:2023）

■適用組織 株式会社スマートスライド

■認証範囲 ソリューション営業向け資料作成・管理サービスの開発、提供

■認証番号 JQA-IM1947

■登録日 2025年10月21日

■登録更新日 2025年10月21日

■認証機関 一般財団法人日本品質保証機構

■ 株式会社スマートスライドについて

代表者：代表取締役 白幡健太郎

本社 ：東京都千代田区丸の内２丁目３－２ 郵船ビルディング4階

URL ：https://smartslide.jp/company