jinjer、管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「第3回 バックオフィスDXPO福岡′25」に出展
統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長CEO：冨永 健）は、2025年10月28日(火)～10月29日(水)に開催される『第3回 バックオフィスDXPO福岡'25』に出展することをお知らせします。
『第3回 バックオフィスDXPO福岡'25』は、九州最大級となる、バックオフィス分野360社が出展する商談型展示会となっており、総務・人事・経理など管理部門必見の展示会8つを同時開催しています。「ジンジャー」は「人事・労務システム展」に出展します。出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムを紹介しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
「ジンジャー」のサービスラインナップ
・「ジンジャー人事労務」(https://hcm-jinjer.com/jinji/)
・「ジンジャー勤怠」(https://hcm-jinjer.com/kintai/)
・「ジンジャー給与」(https://hcm-jinjer.com/payroll/)
・「ジンジャーワークフロー」(https://hcm-jinjer.com/workflow/)
・「ジンジャー経費」(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)
・「ジンジャー人事評価」(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)
・「ジンジャーサーベイ」(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)
・「ジンジャー人事データ分析」(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)
・「ジンジャーeラーニング」(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)
・「ジンジャー福利厚生」 (https://hcm-jinjer.com/benefits/)
開催概要
展示会名称 ：第3回 バックオフィスDXPO福岡'25
会期 ：2025年10月28日(火)9:30～18:00
2025年10月29日(水)9:30～16:00
jinjer小間位置：2-19
会場 ：マリンメッセ福岡 A館
主催 ：ブティックス株式会社
展示会URL ：https://dxpo.jp/real/box/fukuoka/
▼無料招待券で、スムーズにご入場いただけます
以下のURLから来場事前登録いただくと、当日のご入場がスムーズになります。 専門セミナーの受講申込（無料）や、出展社とのブース商談予約も可能ですので、ぜひご活用ください。
https://jinjer.box.com/s/k633yhrh3cjatfjgo2f8eb7b646tb4av
統合型人事システム「ジンジャー」について
ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務を、一つのデータベースで管理する統合型人事システムです。これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。
正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。
統合型人事システム「ジンジャー」
https://hcm-jinjer.com/
【TVCM公開中！】
ジンジャー CM「バラバラ事件」篇 30秒
https://youtu.be/Em_JDZ1Bfuc
会社概要
会社名：jinjer株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿
代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健
コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/
最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/