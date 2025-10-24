ERPC、全リージョンでSolana Mainnet Beta v3へのアップグレードを完了。Alpenglow対応を見据えた次世代通信基盤へ移行

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO は、Solana Mainnet Beta の推奨バージョンが v3 となったことを受け、ERPC および gRPC エンドポイントを含む全リージョンにおいて Solana v3 へのアップグレードを完了しました。

本アップデートにより、Solana CLI v3 および最新の Geyser Plugin に対応した安定かつ最適化された環境が整備され、これまでどおりすべてのサービスを同一料金でご利用いただけます。

Solana v3アップグレードの背景

Solana Mainnet Beta v3 では、より高いネットワーク効率と一貫性を実現するために多数の改善が行われています。

今後のロードマップでは、次世代プロトコル「Alpenglow」の採用が予定されており、最終的にはブロック確定時間を 100～150 ミリ秒程度まで短縮することを目指すとされています。

ERPC では、これら将来的なプロトコル改良にも柔軟に対応できるよう、すでに各リージョンでの通信経路やデータ処理構成を最適化し、Alpenglow 導入後も継続して最高水準の性能を発揮できる基盤を整えています。

アップグレード内容

- Solana CLI v3 / 最新 Geyser Plugin への全面対応- gRPC、HTTP、WebSocket、Shredstream 各通信方式を最新版構成に統一- 全リージョンでのノード再構成およびストリーム処理の安定化- DoubleZero ネットワークを利用した低遅延通信の強化

アップグレード中もサービスは継続的に稼働しており、一部で一時的な接続リトライが発生したのみで、全体の可用性は維持されました。

現在は全リージョンが安定稼働しており、すべての gRPC・HTTP・Shredstream エンドポイントが Solana v3 構成に統一されています。

Solana RPC Bundle プラン

Bundle プランは、HTTP・WebSocket・gRPC・Shredstream のすべてを統合的に利用できるパッケージです。

本番環境を維持しながら高速ストリーム開発にも着手できる構成で、最も多くのプロジェクトに採用されています。

既に RPC や gRPC をご利用中のご利用者の皆様は、Bundle プランへ移行することで追加費用なしに Shredstream を利用でき、実運用と同じ条件で性能検証を行うことが可能です。開発・運用の両面で柔軟な移行を実現する、Solana プロジェクト向けの標準構成です。

Premium Ryzen VPS

Premium Ryzen VPS は、世界最速クラスの 5.7GHz 高クロック CPU、ECC DDR5 メモリ、NVMe4 ストレージ、25Gbps×2 のネットワークを備え、オーバーコミットを行わない設計でベアメタル級の性能を発揮します。

ネットワーク距離は通信性能に直接影響します。Solana のようにミリ秒単位での応答が求められる環境では、単にリソース性能を高めるだけでなく、物理的距離とネットワーク経路を最適化することが不可欠です。

Premium Ryzen VPS は、ERPC だけでなく、主要 Solana バリデータおよび Jito プラットフォームと同一ネットワーク内でゼロ距離実行を実現します。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- RPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そのため独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に影響します。分散したバリデータや Web3 特有の構造が重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

今後、Solana が Alpenglow をはじめとする次世代技術を導入することで、ブロック確定の高速化と通信レイヤーの刷新が進むと予想されています。ERPC および Validators DAO は、それらの変化にも柔軟に対応しながら、Solana エコシステム全体の開発体験とユーザー体験の向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR