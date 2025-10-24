2025年 8・9月：焦点工房 売れ筋ランキング
株式会社焦点工房
このランキングは、焦点工房の直営店における売れ筋商品と、すべての取引先カメラ店への売上金額をもとに集計したデータです。
第1位：銘匠光学 TTArtisan AF 40mm f/2 大口径レンズ。オートフォーカス対応、自然な視野に近い40mmの標準画角。
- 銘匠光学 TTArtisan AF 40mm f/2(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002298)
- 銘匠光学 TTArtisan Tilt 35mm f/1.4 C(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002259)
- LIGHT LENS LAB M 50mm f/1.5 Z21 ピアノブラック(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002265)
- 銘匠光学 TTArtisan 25mm f/2 C(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001787)
- 銘匠光学 TTArtisan AF 27mm f/2.8 APS-C(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001806)
- 銘匠光学 TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001355/)
- 銘匠光学 TTArtisan Tilt 50mm f/1.4(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001796)
- 銘匠光学 TTArtisan AF 75mm f/2(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002139)
- LIGHT LENS LAB M 50mm f/2(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001797)
- Thypoch Simera 50mm f/1.4 ASPH.(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002184)
第1位：SHOTEN LM-LSL-A（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイドなしで価格も手頃。シンプルで使いやすいアダプターが No.1に。
- SHOTEN LM-LSL-A（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002225)
- SHOTEN LM-NZ M EX（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001263)
- SHOTEN LM-LSL M II（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001314)
- SHOTEN LM-FX M (ライカMマウントレンズ → 富士フイルムXマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001054)
- SHOTEN LM-SE M II（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001810)
- SHOTEN CFD-LM-A（キヤノンFDマウントレンズ → ライカMマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002226)
- Lens Turbo II M42-NEX（M42マウントレンズ - ソニーEマウント変換）フォーカルレデューサーアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000000509)
- SHOTEN LM-FG M（ライカMマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002224)
- K&F Concept KF-LML（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002173)
- LIGHT LENS LAB M-L Macro（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002156)
第1位：Megadap ETZ21 Pro+ 人気モデル「ETZ21 Pro」の後継機。
- Megadap ETZ21 Pro+（ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002279)
- TECHART LM-EA9 MarkII（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001785)
- TECHART TZM-02（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001828)
- SHOTEN XTZ（富士フイルムXマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002079)
- SHOTEN GTZ（コンタックスGレンズ → ニコンZマウント変換(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002266)
- MonsterAdapter LA-FE2（ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001979)
- Fringer FR-FX071 [EF-FX Ultra]（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムXマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002273)
- Fringer FR-EFTG1（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）絞りリング付き(http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001674)
- FUNMOUNT FM-ETZ Pro（ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002138)
- Fringer FR-FTX2（ニコンＦマウントレンズ → 富士フイルムＸマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001921)
このランキングは、焦点工房の直営店における売れ筋商品と、すべての取引先カメラ店への売上金額をもとに集計したデータです。
焦点工房の【8-9月分】の人気アイテムランキングをお届けします。
★交換レンズ★【1位～10位】
第1位：銘匠光学 TTArtisan AF 40mm f/2 大口径レンズ。オートフォーカス対応、自然な視野に近い40mmの標準画角。
- 銘匠光学 TTArtisan Tilt 35mm f/1.4 C(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002259)
- LIGHT LENS LAB M 50mm f/1.5 Z21 ピアノブラック(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002265)
- 銘匠光学 TTArtisan 25mm f/2 C(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001787)
- 銘匠光学 TTArtisan AF 27mm f/2.8 APS-C(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001806)
- 銘匠光学 TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001355/)
- 銘匠光学 TTArtisan Tilt 50mm f/1.4(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001796)
- 銘匠光学 TTArtisan AF 75mm f/2(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002139)
- LIGHT LENS LAB M 50mm f/2(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001797)
- Thypoch Simera 50mm f/1.4 ASPH.(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002184)
★マウント変換アダプター（非電子）★【1位～10位】
第1位：SHOTEN LM-LSL-A（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイドなしで価格も手頃。シンプルで使いやすいアダプターが No.1に。
- SHOTEN LM-LSL-A（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002225)
- SHOTEN LM-NZ M EX（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001263)
- SHOTEN LM-LSL M II（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001314)
- SHOTEN LM-FX M (ライカMマウントレンズ → 富士フイルムXマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001054)
- SHOTEN LM-SE M II（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001810)
- SHOTEN CFD-LM-A（キヤノンFDマウントレンズ → ライカMマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002226)
- Lens Turbo II M42-NEX（M42マウントレンズ - ソニーEマウント変換）フォーカルレデューサーアダプター(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000000509)
- SHOTEN LM-FG M（ライカMマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002224)
- K&F Concept KF-LML（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002173)
- LIGHT LENS LAB M-L Macro（ライカMマウントレンズ → Lマウント変換）ヘリコイド付き(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002156)
★電子マウント変換アダプター★【1位～10位】
第1位：Megadap ETZ21 Pro+ 人気モデル「ETZ21 Pro」の後継機。
- Megadap ETZ21 Pro+（ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002279)
- TECHART LM-EA9 MarkII（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001785)
- TECHART TZM-02（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001828)
- SHOTEN XTZ（富士フイルムXマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002079)
- SHOTEN GTZ（コンタックスGレンズ → ニコンZマウント変換(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002266)
- MonsterAdapter LA-FE2（ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001979)
- Fringer FR-FX071 [EF-FX Ultra]（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムXマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002273)
- Fringer FR-EFTG1（キヤノンEFマウントレンズ → 富士フイルムGFX Gマウント変換）絞りリング付き(http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001674)
- FUNMOUNT FM-ETZ Pro（ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002138)
- Fringer FR-FTX2（ニコンＦマウントレンズ → 富士フイルムＸマウント変換）(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001921)
★ランキング記事の詳細はこちら★(https://stkb.co.jp/info/?tag=2025_89_ranking)
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp)
焦点工房ホームページ(https://stkb.co.jp)
SNS：X(https://x.com/ShotenKobo) / instagram(https://www.instagram.com/shotenkobo) / facebook(https://www.facebook.com/SHOTENKOBO)