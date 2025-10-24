【待望の新カラー登場】コスパ最強の左手デバイス「TourBox Lite」がBluetooth版に！新カラーは本日より公式サイトで予約受付開始、 今なら10%OFF＆特典付き！

TourBox Tech Inc.

イラスト制作、写真加工、動画編集などのクリエイティブ作業をより正確かつ効率的に完成させる、世界中のクリエイターに愛用されている左手デバイスTourBoxシリーズ。その軽量版モデル「TourBox Lite」Bluetooth版の新しいカラーバリエーション「オアシスシリーズ」は本日より公式サイトにて予約受付を開始いたします。

「TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ」は、爽やかな水辺を思わせる アクアグリーン、陽光のように明るく元気を与える サニーイエロー、ふんわり柔らかく幻想的な ミスティピンク の3色展開で、あなたのクリエイティブに彩りを。

アクアグリーンサニーイエローミスティピンク

TourBox Lite の正式価格は税込14,976円になります。

ただし予約期間は10%オフ、13,478円で入手できます。

ご興味がある方はぜひお見逃しなく！

TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ予約ページ(https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite-bluetooth/)

予約期間：10月24日（金）～11月15日（土）

予約注文限定のお得キャンペーンも実施

「TourBox Lite Bluetooth オアシスシリーズ」では、期間中に予約購入された方限定で、4つのお得な特典をご用意しております。

特典１. 10％OFFの特別価格

今だけの早期予約特典として、定価より10％OFFでご購入いただけます。

特典２. CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1年間利用可能ライセンス同梱

TourBox Lite Bluetoothオアシスシリーズを予約でご購入する場合、ペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」を一年間使用可能のライセンスコードをプレゼント！

*ライセンスコードは商品同梱のカードに記載されています

特典３. 15ヶ月間製品交換保証

予約でご購入頂いたTourBox Lite Bluetoothオアシスシリーズの保証期間は通常の12ヶ月から15ヶ月に延長。さらに期間中で製品不具合が確認された場合、修理ではなく直接新品を交換いたします。

特典４.全額返金キャンペーン

予約でTourBox Lite Bluetoothオアシスシリーズをご購入し、さらにSNSにシェアする方の中に、後日抽選で2名様に商品購入の金額を全額返金いたします。

TourBox Lite Bluetoothオリジナルのブラック版も割引価格で購入可能

オアシスシリーズの予約期間中、オリジナルカラーのバージョンも同じ10%オフで購入可能です。こちらは購入後の2営業日以内に発送致しますので、興味がある方はご検討ください。

TourBox Liteとは

左手デバイスTourBoxシリーズの軽量版モデル。USB接続のみの有線版と無線接続も可能のBluetooth版もあります。WindowsおよびmacOSに対応し、簡潔なデザインを採用してより簡単に使いこなせます。高度なカスタム性能を搭載し、全てのボタン機能を好きなように設定可能。主流のクリエイティブソフトに全て対応でき、イラストや写真加工、動画編集などを効率化します。

TourBoxについて

TourBoxは様々なクリエイティブ作業ワークフローを革新すべく、クリエイターのための効率的で直感的な創作体験を提供することを目指しています。ソフトウェアとハードウェア面のアップデートを重ね、各分野のクリエイターが抱える多様なニーズに応えています。写真編集、デジタルイラスト、動画制作、グラフィックデザインなど、幅広いの創作対し、直感的で使いやすく、効率的、そして没入感のあるあたらし使用感を提供します。