HitPawハロウィンキャンペーン開催！全製品20%OFF＋抽選で豪華賞品も！

HitPaw.,Limited

一年に一度のハロウィンがやってきました！日頃のご愛顧に感謝して、HitPawシリーズ製品では特別な期間限定セールを開催します。期間中、全製品20%OFF！さらに、抽選でAmazonギフトカードやHitPaw製品のトライアルライセンスが当たるチャンスも！この機会に、あなたのクリエイティブを解き放ちましょう

🕒 開催期間：2025年10月24日～2025年11月9日

抽選ページ：

https://x.com/HitPawJapan/status/1981570837250822515

🌐 公式サイト：

https://bit.ly/4nvPQoM

パート1：簡単3ステップで20%OFFをゲット！

1.各製品購入ページの上部にある割引コードバナーをクリックして【コピー】

2.【今すぐ購入】をクリックしてカートに進む

3.カート内の【クーポンを適用】でコピーした割引コードを貼り付ければ、20%OFFが適用されます！

パート2：おすすめ製品紹介：HitPaw(https://bit.ly/4nvPQoM)で創作をもっと楽しく！

１.HitPaw VikPea(https://www.hitpaw.jp/hitpaw-video-enhancer.html) ― 動画強化＆編集のマルチツール

主力は動画強化機能で、映像をより鮮明に、細部まで美しく再現。豊富な機能を搭載：

- 動画の手ブレ補正で安定した映像を実現- AI背景変更で自由なシーン演出が可能- AIウォーターマーク除去で不要な要素を簡単に削除- 白黒映像のカラー化で古い動画を新たに蘇らせる- AIアニメーション生成で、写真を動かして新しい命を吹き込む！２.HitPaw FotorPea(https://www.hitpaw.jp/fotorpea-photo-enhancer.html) ― 画像強化＆AI生成マスター

画像強化とAI生成で、あなたの写真を魅力的に：

- AI自動生成で新しいビジュアル作品を簡単に作成- 白黒写真のカラー化＆古い写真の修復で思い出をよみがえらせる- AI背景変更、切り抜きでクリエイティブな合成も自由自在- 商品画像自動生成でECコンテンツ作成を効率化３.HitPaw Univd(https://www.hitpaw.jp/univd-video-converter.html)― 動画・画像変換＆軽編集ツール

動画変換と軽編集を主軸に、多彩な創作をサポート：

- 動画・画像フォーマット変換で様々なプラットフォームに対応- 軽編集で簡単に動画をカット・結合- 音声を文字に変換して、コンテンツ作成を効率化４.HitPaw VoicePea(https://www.hitpaw.jp/voice-changer.html) ― AI音声＆ボイス変換アシスタント

リアルタイム変声やAI音声作成に特化：

パート3：二重の楽しみ！抽選もお見逃しなく

- リアルタイム変声でライブ配信や通話がもっと楽しく- 音声ファイルの変声処理も簡単- 文字から音声への変換で素早く音声コンテンツを作成- AIカバーで個性的な歌声表現も可能

全製品20%OFFに加え、抽選イベントにも参加可能！

当たる賞品は：

💳 Amazonギフトカード

🎫 HitPaw製品トライアルライセンス

友達を誘って参加すれば、幸運の女神があなたに微笑むかも

パート4：創作は無限大、楽しさも無限大！

HitPawは世界中のクリエイターによりスマートで効率的、そして楽しい創作体験を提供しています。

このハロウィン、HitPawと一緒に「ハロウィンマジック」を楽しみ、無限の創造力を解き放ちましょう！

今すぐキャンペーンに参加 >

https://x.com/HitPawJapan/status/1981570837250822515



🛍️ 公式サイトで詳細を見る >

https://bit.ly/4nvPQoM