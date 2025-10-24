HitPawハロウィンキャンペーン開催！全製品20%OFF＋抽選で豪華賞品も！
一年に一度のハロウィンがやってきました！日頃のご愛顧に感謝して、HitPawシリーズ製品では特別な期間限定セールを開催します。期間中、全製品20%OFF！さらに、抽選でAmazonギフトカードやHitPaw製品のトライアルライセンスが当たるチャンスも！この機会に、あなたのクリエイティブを解き放ちましょう
🕒 開催期間：2025年10月24日～2025年11月9日
抽選ページ：
https://x.com/HitPawJapan/status/1981570837250822515
🌐 公式サイト：
https://bit.ly/4nvPQoM
パート1：簡単3ステップで20%OFFをゲット！
1.各製品購入ページの上部にある割引コードバナーをクリックして【コピー】
2.【今すぐ購入】をクリックしてカートに進む
3.カート内の【クーポンを適用】でコピーした割引コードを貼り付ければ、20%OFFが適用されます！
パート2：おすすめ製品紹介：HitPaw(https://bit.ly/4nvPQoM)で創作をもっと楽しく！
１.HitPaw VikPea(https://www.hitpaw.jp/hitpaw-video-enhancer.html) ― 動画強化＆編集のマルチツール
主力は動画強化機能で、映像をより鮮明に、細部まで美しく再現。豊富な機能を搭載：
- 動画の手ブレ補正で安定した映像を実現
- AI背景変更で自由なシーン演出が可能
- AIウォーターマーク除去で不要な要素を簡単に削除
- 白黒映像のカラー化で古い動画を新たに蘇らせる
- AIアニメーション生成で、写真を動かして新しい命を吹き込む！
２.HitPaw FotorPea(https://www.hitpaw.jp/fotorpea-photo-enhancer.html) ― 画像強化＆AI生成マスター
画像強化とAI生成で、あなたの写真を魅力的に：
- AI自動生成で新しいビジュアル作品を簡単に作成
- 白黒写真のカラー化＆古い写真の修復で思い出をよみがえらせる
- AI背景変更、切り抜きでクリエイティブな合成も自由自在
- 商品画像自動生成でECコンテンツ作成を効率化
３.HitPaw Univd(https://www.hitpaw.jp/univd-video-converter.html)― 動画・画像変換＆軽編集ツール
動画変換と軽編集を主軸に、多彩な創作をサポート：
- 動画・画像フォーマット変換で様々なプラットフォームに対応
- 軽編集で簡単に動画をカット・結合
- 音声を文字に変換して、コンテンツ作成を効率化
４.HitPaw VoicePea(https://www.hitpaw.jp/voice-changer.html) ― AI音声＆ボイス変換アシスタント
リアルタイム変声やAI音声作成に特化：
- リアルタイム変声でライブ配信や通話がもっと楽しく
- 音声ファイルの変声処理も簡単
- 文字から音声への変換で素早く音声コンテンツを作成
- AIカバーで個性的な歌声表現も可能
パート3：二重の楽しみ！抽選もお見逃しなく
全製品20%OFFに加え、抽選イベントにも参加可能！
当たる賞品は：
💳 Amazonギフトカード
🎫 HitPaw製品トライアルライセンス
友達を誘って参加すれば、幸運の女神があなたに微笑むかも
パート4：創作は無限大、楽しさも無限大！
HitPawは世界中のクリエイターによりスマートで効率的、そして楽しい創作体験を提供しています。
このハロウィン、HitPawと一緒に「ハロウィンマジック」を楽しみ、無限の創造力を解き放ちましょう！
今すぐキャンペーンに参加 >
https://x.com/HitPawJapan/status/1981570837250822515
🛍️ 公式サイトで詳細を見る >
https://bit.ly/4nvPQoM