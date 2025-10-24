まとめ買いも安心！たっぷり入る371Lの上開き冷凍庫を、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2025年10月24日から発売

エクスプライス株式会社

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は、上開き冷凍庫371Lを2025年10月24日から発売いたします。

【商品詳細ページ】

・MF371HM01WH：https://maxzen.jp/product/mf371hm01/

２台目にぴったりな、いろいろ保存できる冷凍庫

371Lと大容量なので、多様な食品を保存することができます。特売日に買い溜めした食材、ふるさと納税の返礼品、大量に作り置きした料理、釣り用の氷やえさ、釣れた魚など、普段使いの冷凍庫とは別の専用冷凍庫として、２台目にぴったりな製品です。また、付属のワイヤーバスケットにより、個包装の冷凍食品などの小物も底に埋もれずに簡単に取り出せるため、食品を整理整頓してスッキリと保存することができるので、食材をたっぷり保存することができます。

扉は冷気が逃げにくい上開き、鍵と自動点灯の庫内灯も配備

冷気は温かい空気よりも密度が高い為、下へ逃げる特性があります。その為、上開き式の扉を採用している本製品は、扉を開けても庫内の温度が上がりにくく、保存している食品を効率よく冷やすことができます。また、扉はお子様がいるご家庭でも安心してご利用いただける鍵付きで、扉を開けると自動で点灯する庫内灯も備えており、使いやすさに配慮した仕様としております。

シンプルボタンで簡単な冷蔵⇔冷凍の切り替えや温度管理

「冷蔵」と「冷凍」の切り替えができるので、肉や海鮮、野菜やペットボトルや酒瓶など大きいサイズの飲み物を保管することができます。また、冷凍は「弱」「普通」「強」「急冷」の4段階に対応しており、温度設定ボタンで簡単に切り替えることができます。

冷却性能は最高水準のフォースターを搭載

冷却性能は、日本工業規格で定められた冷凍室冷却性能規格（４段階）の中でも、最も優れたフォースターを搭載しています。

サイズ＆内寸

仕様

■MAXZENについて

（http://maxzen.jp/）

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間

■会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都江東区南砂2丁目7番5号

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造