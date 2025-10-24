豊富な洗濯コース設定や温水洗浄等の機能で衣類や汚れにマッチした洗濯ができるドラム式洗濯機(10kg・12kgの2種)を、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2025年10月16日より発売
エクスプライス株式会社
- MWD100WP01（10kg）：https://maxzen.jp/product/mwd100wp01/
- MWD120WP01（12kg）：https://maxzen.jp/product/mwd120wp01/
ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は、ドラム式洗濯機2種を2025年10月16日より通販サイトにて発売いたします。
※写真はMWD100WP01（10kg）のものです。
【商品詳細ページ】
スペースをとらない横幅・奥行60cm ※MWD100WP01（10kg）のみ
※MWD120WP01（12kg）は、横幅60cm・奥行66.4cmです。
洗濯～乾燥まで全自動、家事の時短で自由革命
※MWD120WP01（12kg）の場合は、６.0kgまで乾燥可能です。
衣類や汚れにマッチした洗濯コース設定・最大60℃の温水洗浄
※上記14コースに槽洗浄コースを加えて合計15コースとなります。
お手入れラクラクの乾燥フィルターレス設計
サイズ＆付属品
仕様
■MAXZENについて
（http://maxzen.jp/）
「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。
※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品
※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間
■会社概要
会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）
URL http://maxzen.jp/
代表者 代表取締役社長 清水敏光
所在地 本社 東京都江東区南砂2丁目7番5号
資本金 3,000万円
株主 エクスプライス株式会社（100%）
事業内容 家電製品の企画・開発・製造