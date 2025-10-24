ナガオカ、「クリアトーンウォーター SPW01」に大容量ボトルが登場
SPW01-500
SPW01-1000
株式会社ナガオカは、レコード針・レコード／オーディオ製品を展開する「NAGAOKA」ブランドより、レコード盤用クリーニング液「クリアトーンウォーター SPW01」の500mlボトル「SPW01-500」および1000mlボトル「SPW01-1000」を2025年10月24日（金）より、
ECサイト（NAGAOKAダイレクト、Amazonマーケットプレイス、楽天市場、Yahoo!ショッピング）にて先行発売いたします。
メーカー想定売価は、
「SPW01-500」が2,300円（税抜）／2,530円（税込）、
「SPW01-1000」が3,650円（税抜）／4,015円（税込）です。
■製品概要
「クリアトーンウォーター SPW01」は、レコード盤のクリーニングおよび洗浄のために専用配合された特殊洗浄液です。
帯電防止効果を備え、自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい処方を採用しています。
本製品は、そのままご使用いただくほか、スプレー式の既発売モデル「SPW01」ボトルに詰め替えてご使用いただくことも可能です。
また、別売のクリーニング用品「アルジャントWET WCL111」や「ウルトラファインブラシ WCL222」、または「レコードクリーニングクロス CLV30」に液を染み込ませ、レコードの音溝に沿ってブラッシング後、「CLV30」または柔らかい布で汚れを拭き取ることで、より効果的にクリーニングが行えます。
「CLV30」は2枚入りのため、ブラッシング用と仕上げ用に使い分けることも可能です。
SPW01,SPW01-500,SPW01-1000
製品仕様
【品名】 クリアトーンウォーター
【型番】 SPW01-500、SPW01-1000
【JAN】 4967736083973、4967736083980
【想定売価】 2,300円(税抜) / 2,530円(税込)、3,650円(税抜) / 4,015円(税込)
【成分】 水(特殊アルカリ電解水）
【重量】 560g、1100g
【内容量】 500ml、1000ml
【パッケージサイズ】 19cm x 6.5cm x6.5cm、22.5cm x 8.5cm x 8.5cm
【原産国】 日本製
※SPW01-500、SPW01-1000はスプレーヘッドになっておりません。
製品URL
https://www.nagaoka.co.jp/item/spw01.html
プレスリリースURL
https://www.nagaoka.co.jp/release/202510001781.html
【問い合わせ先】
株式会社ナガオカトレーディング
Email ： info@nagaokatrd.co.jp
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2
TEL: 03-3479-8181 FAX: 03-3479-8151
URL: https://www.nagaoka.co.jp/