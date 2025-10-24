ナガオカ、「クリアトーンウォーター SPW01」に大容量ボトルが登場

株式会社ナガオカトレーディングSPW01-500SPW01-1000

株式会社ナガオカは、レコード針・レコード／オーディオ製品を展開する「NAGAOKA」ブランドより、レコード盤用クリーニング液「クリアトーンウォーター SPW01」の500mlボトル「SPW01-500」および1000mlボトル「SPW01-1000」を2025年10月24日（金）より、

ECサイト（NAGAOKAダイレクト、Amazonマーケットプレイス、楽天市場、Yahoo!ショッピング）にて先行発売いたします。

メーカー想定売価は、

「SPW01-500」が2,300円（税抜）／2,530円（税込）、

「SPW01-1000」が3,650円（税抜）／4,015円（税込）です。

■製品概要

「クリアトーンウォーター SPW01」は、レコード盤のクリーニングおよび洗浄のために専用配合された特殊洗浄液です。

帯電防止効果を備え、自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい処方を採用しています。

本製品は、そのままご使用いただくほか、スプレー式の既発売モデル「SPW01」ボトルに詰め替えてご使用いただくことも可能です。

また、別売のクリーニング用品「アルジャントWET WCL111」や「ウルトラファインブラシ WCL222」、または「レコードクリーニングクロス CLV30」に液を染み込ませ、レコードの音溝に沿ってブラッシング後、「CLV30」または柔らかい布で汚れを拭き取ることで、より効果的にクリーニングが行えます。

「CLV30」は2枚入りのため、ブラッシング用と仕上げ用に使い分けることも可能です。

SPW01,SPW01-500,SPW01-1000

製品仕様

【品名】 クリアトーンウォーター

【型番】 SPW01-500、SPW01-1000

【JAN】 4967736083973、4967736083980

【想定売価】 2,300円(税抜) / 2,530円(税込)、3,650円(税抜) / 4,015円(税込)

【成分】 水(特殊アルカリ電解水）

【重量】 560g、1100g

【内容量】 500ml、1000ml

【パッケージサイズ】 19cm x 6.5cm x6.5cm、22.5cm x 8.5cm x 8.5cm

【原産国】 日本製

※SPW01-500、SPW01-1000はスプレーヘッドになっておりません。

製品URL

https://www.nagaoka.co.jp/item/spw01.html

プレスリリースURL

https://www.nagaoka.co.jp/release/202510001781.html

【問い合わせ先】

株式会社ナガオカトレーディング

Email ： info@nagaokatrd.co.jp

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-2

TEL: 03-3479-8181 FAX: 03-3479-8151

URL: https://www.nagaoka.co.jp/