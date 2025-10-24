【期間限定特価！】ORICO USB3.0 HDDケース クローン機能付き 4ベイモデル：最大10TB×4台対応！今だけ特別価格6,778円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOは6648US3、クローン機能を搭載した「USB3.0 HDDケース」をお得なキャンペーン価格で販売中です。最大5Gbpsの高速転送に対応し、工具不要で簡単に2台のHDD/SSDを接続可能。ワンタッチでクローン作成ができ、データ管理をよりスマートにします。データのバックアップを頻繁に行うユーザーや、複数ドライブを管理するクリエイター・エンジニアの方に最適な一台。

「ORICO ‎6648US3」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月20日から2025年11月4日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1JNVS4

クーポンコード：VMLVG873

割引率：25%クーポン+17%割引コード

割引き前の価格：10,888円

割引き後の価格：6,778円

【製品のポイント】

【クローン機能】2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能、合計40TBの容量対応します。パソコンなしでハードディスクのまるごとコピー機能あり、1台から同時に3台にデータをコピーすることができます。

【高速転送】USB3.0通信プロトコルで、最大転送速度は3Gbpsに達することができます。USB 2.0/1.0と下位互換性を持っています。

【簡単に使用】工具不要、斜面デザインで採用し、HDDの取り替えことが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。マルチ保護システム内蔵、安全に保護します。

【安定性】78Wの電源アダプターにより、安定にデータを転送します。スタンド式デザイン採用し、放熱性に優れます。ドライブ不要、Mac、Windows、Linux等システムをサポートします。製品底部に滑り止めマットあり、勝手に滑ることがありません。

【パッケージ】1x ORICO 4ベイ USB3.0 HDDケース、1x 12V6.5A電源アダプター(PSEある)、1x USB3.0 ケーブル、1x ユーザーマニュアル。12ヶ月の保証期限がありますのでご安心に購入ください。

まとめ

ORICO 6648US3(https://www.amazon.co.jp/dp/B07X1JNVS4) USB3.0 HDDケース クローン機能付きモデルが登場！

2.5 / 3.5インチ SATA HDD・SSD対応、最大10TB×4台まで装着可能な4ベイハードディスクケースです。工具不要で簡単にドライブを交換でき、安定した電源アダプターも付属。データ管理やバックアップ作業をより効率的にします。

今だけの特別キャンペーン！

25％クーポン＋17％割引コード「VMLVG873」で、

割引後価格は6,778円！

このお得なチャンスを絶対にお見逃しなく！

