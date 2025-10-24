【“腕時計で盛れる”フォトブース】明大祭限定！SNSで話題のPhotomatic × ウオッチブランドwiccaが初コラボした特別な試着体験！

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典)が運営するセルフフォトブランド「Photomatic」は、2025年11月1日(土)～11月3日（月・祝)の3日間、「明大祭」でウオッチブランド「wicca」が開催する試着イベントに、wiccaと明大祭のロゴがデザインされたオリジナルフレームで撮影できるフォトブースを設置します。

試着イベントでは、wiccaの新作モデルの試着も可能。この機会にあこがれの時計を身に着けて、明大祭での思い出の1枚を撮影するのはいかがでしょうか。撮影した画像は、その場でプリントされプレゼント。さらに、画像データとしてもお渡しいたします。

本イベント限定のオリジナルフレームが登場！長方形フレーム フィルム風デザイン正方形フレーム チェキ風デザインフォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/118_1_76f50d67171d18903b65ccf5c415fae3.jpg?v=202510250257 ]「wicca」イベント概要

wiccaの腕時計で盛れる(ハート)韓国っぽ本格セルフ写真が撮れるブース！ 生年月日に合わせた「生まれて○○秒」の限定ステッカーもプレゼント♪友達との記念にも(ハート)

wiccaとは

10代～20代の女の子に向けた"ときめき"を提案するウオッチブランド。

wicca 公式ブランドサイト ：https://wicca-w.jp/

wicca Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/wicca.official/

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/