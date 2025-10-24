株式会社AMDlab CTO松原、HEAD研究会主催イベントに登壇

株式会社AMDlab

建築業界のDXを推進する株式会社AMDlab（代表取締役CEO：藤井章弘、一級建築士事務所）は、取締役CTOの松原昌幹が、2025年10月27日（月）に一般社団法人HEAD研究会が主催するシンポジウムシリーズ「AIと私 ― ドンドン自分でできる時代と産業／専門家」第2回に登壇することをお知らせします。

今回のテーマは「建築情報学的AIの最前線」。

建築情報学会会長の池田靖史氏、株式会社GEL代表取締役の石津優子氏、そしてAMDlab CTOの松原昌幹の3名が登壇し、AIが建築の現場にもたらす変革と専門家の新しい役割について議論します。事前申し込みの上、是非ご参加ください。

■イベント概要

- イベント名：HEAD研究会シンポジウムシリーズ2025-2026「AIと私 ― ドンドン自分でできる時代と産業／専門家」- 第2回テーマ：「建築情報学的AIの最前線」- 開催日時：１.シンポジウム 17:00~19:30 ２.懇親会 19:30~20:45- 会場：１.シンポジウム：HEADスタジオ ( 〒101-0021 東京都千代田区外神田６丁目１５－１６ 森沢ビル4階 )・オンライン２.懇親会：リンハウス ( 〒101-0021 東京都千代田区外神田６丁目１５－１６ 森沢ビル1階 )- 参加費：・シンポジウム参加チケット（一般・現地/オンラインとも）：\1,000（税込）・シンポジウム参加チケット（HEAD研究会会員、神戸芸術工科大学学生・教職員 現地/オンラインとも）：無料・懇親会参加チケット（一般、HEAD会員、学生）：\2,500(税込)(現地支払い)※ 懇親会はシンポジウムと同ビルにて会食を予定しています。※ チケット枚数には限りがあります。あらかじめご了承下さい。- 主催：一般社団法人HEAD研究会- 後援：神戸芸術工科大学- 申込URL：https://peatix.com/event/4606092/view

■シンポジウム趣旨

近年、AI技術の発展は建築業界にも大きな影響を与えています。

設計、見積・積算、図面作成、BIMなど、従来専門的とされてきた業務がAIにより自動化されつつあります。「発注者とAIがいれば、あとは“お任せ”できる時代」が現実味を帯びる中、AIは建築をどう変えるのか。建築家や専門家は、どのような価値を提供できるのか。本シリーズでは、AI時代の建築設計の可能性と、建築家・専門家だからこそ担える役割について、4回にわたって議論します。第2回では、建築方面の業務におけるAIの現在・展開・将来について、実務・教育・開発の各視点からディスカッションを行います。

■プログラム構成

本シンポジウムは以下の二部構成で行われます。

ー第1部：基調講演ー

登壇者：池田靖史氏（建築情報学会 会長／慶應義塾大学教授）、石津優子氏（株式会社GEL 代表取締役）、松原昌幹氏（株式会社AMDlab CTO）

ー第2部：パネルディスカッションー

登壇者：池田靖史氏 × 石津優子氏 × 松原昌幹氏 × 松村秀一氏（一般社団法人HEAD研究会 代表理事）

