0.5msの速さとMini LEDの輝き──INNOCN社330Hz対応「GA27T1M」日本上陸

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

2025年10月24日 - プレミアムディスプレイブランド INNOCN（イノセン） は、最新のMini-LED技術を搭載した新世代ゲーミングモニター 「GA27T1M」 を日本市場向けに正式発表しました。

本製品は、先月登場した「GA27V1M」の映像技術を継承しつつ、より高速かつ没入感の高いゲーム体験を求めるゲーマーのために設計されたハイエンド派生モデルです。

INNOCN GA27T1Mは、2025年10月24日より日本市場にて販売開始。発売を記念して、以下の特別価格で提供いたします。

通常価格：68,500円（税込）

特別キャンペーン：53,430円（税込）(プロモーションコード: OOP4RTOP)

割引率：22% OFF

キャンペーン期間：2025年10月24日（木）～11月02日（日）

数量限定：先着30台のみ

※予定数量に達し次第、キャンペーンは終了となります。

購入ページ：https://geni.us/prtimes-ga27t1m

■ GA27V1Mの色彩表現を継承し、ゲーマーのために進化した派生モデル



GA27T1Mは、GA27V1Mが持つOLEDに匹敵する色彩表現力を受け継ぎながら、さらにゲーミングに特化した性能へと進化。

圧倒的な映像美、応答速度、そして没入感を追求した本モデルは、まさに「勝利のためのディスプレイ」です。



■ 330Hzリフレッシュレート × MPCS技術による0.5ms応答時間



本製品は、最大330Hzの超高リフレッシュレートに対応し、動きの激しいFPSやRTSゲームでもブレを極限まで抑制。



さらに、MPCS（Moving Picture Clear and Smooth）技術により、最速0.5msの応答速度を実現。

どんな瞬間もクリアに捉え、よりスムーズで精密な映像体験を提供します。



■ Mini-LED × QHD 1440p、1200ニットの輝度で描くリアル



新世代の**Mini-LEDバックライト技術（1152分割ローカルディミング）を採用し、最大1200ニットのピーク輝度を実現。細部のハイライトから暗部の陰影まで、立体感と深みのある映像を描き出します。解像度は2560×1440（QHD）**で、99％ sRGBをカバー。より広く、正確で鮮やかな色域を再現します。



■ デザインと機能美の融合



スタイリッシュなホワイトボディとフレームレスデザインを採用。メタルスタンドとRGBライティングを備え、ゲーム空間をよりクールに演出します。さらにHDMI 2.1・DP 1.4ポート・USBハブを搭載し、デスクトップPC、ノートPC、PlayStation(R)、Xbox(R)など、幅広いデバイスに対応します。



■ 長時間の使用も快適に



ブルーライト低減モードとフリッカーフリー機能により、長時間のプレイでも目の疲れを最小限に抑えます。ゲーミングはもちろん、映像制作や在宅ワークにも最適です。



【製品概要】



製品名：INNOCN GA27T1M

サイズ：27インチ QHD（2560×1440）

リフレッシュレート：最大330Hz

応答速度：0.5ms（MPCS技術）

輝度：最大1200ニット（1152分割ローカルディミング）

接続端子：HDMI 2.1 / DP 1.4 / USBハブ

デザイン：フレームレス・ホワイトボディ・RGBライティング

発売日：2025年10月24日



GA27T1Mは、映像美とスピード、そして快適さを兼ね備えたINNOCNの新たな代表作として、ゲーマーのプレイ体験を次のステージへと導きます。