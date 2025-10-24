







第 25-089号

2025年10月24日

ANA あきんど株式会社

日本空港ビルデング株式会社

富山市

ANA あきんど株式会社（代表取締役社長：原 雄三、本社：東京都中央区、以下「ANA あきんど」）は、日本空港ビルデング株式会社（代表取締役社長：田中 一仁、本社：東京都大田区、以下「日本空港ビルデング」）、富山県富山市（市長：藤井 裕久）と連携し、羽田空港第2ターミナルにて地域を体感できるイベント「Find Your Sky in HANEDA」を開催いたします。

本イベントは、地域の魅力を体感できる仕掛けで「行ってみたい」「もっと知りたい」「この地域のここが好き！」という気持ちを 喚起し、関係人口・交流人口拡大に貢献する事業として ANA あきんどと日本空港ビルデングが協業し実施いたします。

今回は「ANA × TOYAMA City ～Find Your Sky in HANEDA～」と題し、ANA と富山市が結んでいるシティプロモーション連携協定の事業の一環として開催いたします。ニューヨークタイムズが選ぶ「2025年行くべき52か所」に選出された富山市を「世界が恋するTOYAMA」というテーマで、富山の食材を使った限定メニューの試食や、日本酒の試飲、富山を代表するライチョウのガラス細工に色を塗る体験など、富山市の魅力を様々な角度からお届けします。

■ イベント概要

実施日時：2025年11月8 日（土）10:00～18:00

※混雑時には入場規制を行う場合がございます。

場 所 ：羽田空港第 2ターミナル5F屋内展望フロア「FLIGHT DECK TOKYO」

アクセス ：電車でお越しの場合は京急線「羽田空港第1・第２ターミナル」駅、

東京モノレール「羽田空港第2ターミナル」駅直結。

エレベーターかエスカレーターで5Fへお進みください。

■イベントの主な内容

【ステージイベント】

① ANA Team HND Orchestra 演奏会（①10:30～11:30／②16:00～17:00）

それぞれの職場で働く ANA グループの社員が音楽で繋がったオーケストラバンド「ANA Team HND Orchestra」 富山空港でも演奏したことがある彼らが富山市イベントを応援するべく、会場にて

演奏会を実施いたします。

② ANA総料理長清水誠シェフによるトークショー（11:45～）

2018年より富山市のプロモーションに携わっている清水シェフが、富山の食や環境の魅力について

語ります。その後、イベントのために考案した、富山の食材を使った特別なメニューを数量限定で

試食提供します。

ANA 総料理長 清水 誠

③ 富山出身俳優 池田 航氏によるステージ（14:00～14:30）

料理男子として朝の情報番組などで活躍する池田航氏が富山えごまの魅力を紹介します。

俳優 池田 航

④ 吉乃友（よしのとも）酒造による富山の日本酒についてのトークショー（15:00～）

富山市婦中地域にある「吉乃友酒造」の宮原氏が富山の日本酒や吉乃友酒造の取り組みについて

語ります。

その後同蔵の「妃ーkisaki－50」の試飲を数量限定で提供します。

※画像はイメージです

【ブース紹介】

① ガラス体験ブース

富山のガラス文化を体感できる体験ブースや人気のガラスのガチャガチャをご用意いたします。

ガチャガチャは今回の空港に合わせ、飛行機や雲など空に関するものです。

（ガラスのライチョウ色付け体験：500円、ガラスのガチャガチャ：1,000円）

※画像はイメージです

② AMAZING TOYAMAフォトブース

富山らしいグッズを両手にAMAZING TOYAMAフォトフレームで写真を撮ると、ます寿司や富山の

クリエーターが作った「ますのすしグッズ」が当たるガチャガチャをご用意。

※画像はイメージです

③ 富山えごまブース

えごまの6次産業化を推進している富山市。会場では良質なえごまを使用した商品のご紹介や試食を

実施します。※なくなり次第終了

④ 日本酒試飲

富山市内の酒蔵の日本酒試飲を実施します。 ※なくなり次第終了

⑤ 富山名産品マルシェ

日本酒やます寿し、富山空港グッズなどの富山が誇る名産品を販売いたします。

⑥ 抽選会

会場内ブースを回ってアンケートにお答えいただいた方へ、豪華賞品が当たる抽選会を

実施いたします。

※体験、試食・試飲は先着順です。

※抽選景品には限りがあります。詳細は現地にてご確認ください。

※イベント内容や時間は予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

ANA あきんどと日本空港ビルデングは、今後も関係人口・交流人口の拡大を目指し、活気ある地域づくりに貢献してまいります。

以上

問い合わせ先：

ANAあきんど株式会社富山支店 TEL：070-4874-7799 もしくは「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

日本空港ビルデング株式会社 広告・イベント課 TEL：03-5757-8520 9:00-17:30（土日祝除く）