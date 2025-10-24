「お墓のこと、考えてみませんか？」静岡県伊東市にある大型樹木葬霊園『はなうたガーデン-伊東-』が秋の見学キャンペーンを実施！（10月25日(土)～11月30日(日)まで）

公益財団法人千の花々メモリアルガーデン

公益財団法人千の花々メモリアルガーデン（代表理事：赤坂 信、所在地：静岡県伊東市）が運営する「はなうたガーデン-伊東-」は、地元名店のお弁当付きピクニック見学会の開催や、個別見学で新米2kgが貰える「秋の見学キャンペーン」を10月25日(土)より開始いたします。

これから見頃を迎える秋バラや花々、伊豆七島を臨む絶景のロケーションをピクニック気分で見学しませんか？この機会にご来園お待ちしております。

＜1＞ お弁当付き「ピクニック見学会」

詳細を見る :https://www.hanautagarden.or.jp/news/202510_19

開催日 ：10月25日(土)・26日(日)

11月1日(土)・2日(日)・8日(土)・9日(日)・15日(土)・16日(日)

開催時間：午前の部 9：30～ / 午後の部 13：30～

＜2＞ 「個別見学」で新米2kgプレゼント！

- ご予約方法（事前予約制）フリーダイヤル0800-555-1187または見学予約フォーム(https://hanautagarden.resv.jp/reserve/calendar.php)よりお申し込みください。伊東駅徒歩１分の「駅前案内所」からの送迎も承っております。（30分前集合）- 当日の流れ グループでのご説明後、自由散策いただきます。相模灘や伊豆七島を眺めながら、東屋や海の見える丘でゆったりとお弁当をお楽しみください。散策後は個別相談も可能です！※雨天時はプログラムが変更となる場合がございます。- 地元名店のお弁当付き！- ワンちゃんの同伴も可能です！

対象期間：2025年10月25日(土)～2025年11月30日(日)

- 上記期間中に「見学」を予約、ご来園いただいたお客様に新米2kgをプレゼント！※1グループにつきお1つのお渡しとなります。- ご予約方法（事前予約制）フリーダイヤル0800-555-1187または見学予約フォーム(https://hanautagarden.resv.jp/reserve/calendar.php)よりお申し込みください。伊東駅徒歩１分の「駅前案内所」からの送迎も承っております。（30分前集合）- 当園の説明から園内見学まで担当スタッフが付き添いご案内いたします！お墓のことでお悩み等ございましたらお気軽にご相談ください。- ワンちゃんの同伴も可能です！はなうたガーデン-伊東-とははなうたガーデン-伊東-

公益財団法人千の花々メモリアルガーデン（代表理事：赤坂 信、所在地：静岡県伊東市）は、2024年9月21日、静岡県伊東市に大規模樹木葬霊園「はなうたガーデン－伊東－」を開園しました。「はなうたガーデン－伊東－」は「日本初」の国立公園内に公益財団法人が運営する樹木葬霊園になります。

絶景のロケーションに囲まれた永遠の眠りの地

「はなうたガーデン－伊東－」は、相模灘、伊豆七島を臨む国立公園内、約48,000m²もの広大な丘に建つ1万区画超の大規模霊園です。薔薇や桜やハナモモ、アジサイ、サルスベリ、ローズマリーなど、四季折々に咲く140種類もの花樹・草花が丘を次々に彩ります。管理事務所からは富士山も臨むことができます。美しい自然に囲まれた明るい雰囲気によって、残された方々もリゾート地を訪れるように過ごすことができます。

フラワーシャワーで見送るニューノーマルな「花納骨式」をご提案

墓石・墓標もなく、ドローンが納骨地をご案内

「はなうたガーデン－伊東－」では、個人の想いや心を大切に、フラワーシャワーで永遠の眠りを祝福、焼香や供物は行わず、平服推奨でお見送りという新しいスタイルの「花納骨式」をご提案しています。お骨を粉骨し、土に溶けるオリジナルの紙製の骨壷を使います。自然に囲まれて、土に還り、花となり、永遠の眠りにつくことができます。祭壇はもちろん、墓石・墓標もありません。納骨の地はデータで管理され、ドローンが場所を特定しご案内します。

ドローンが納骨地を特定しフォバリングする様子花納骨式イメージ１花納骨式イメージ２花納骨式イメージ３■運営団体について

法人名 ：公益財団法人 千の花々メモリアルガーデン

代表理事 ：赤坂 信

所在地 ：〒414-0051 静岡県伊東市吉田 1006番

許可年月日：令和5年6月16日

許可番号 ：伊東市指令市 第964号

総面積 ：48535.02m²

主要施設 ：管理事務所、休憩所

開園時間 ：9:00～17:00

休園日 ：毎週火曜日ほか不定休