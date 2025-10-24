期間限定商品「お子さまといっしょに☆ＥＸ早特７」を発売！　　　～年末年始はお子さまと一緒におトクで快適な新幹線の旅を！～

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社は東海道・山陽・九州新幹線ネット予約＆チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」において、年末年始の期間限定で「お子さまといっしょに☆ＥＸ早特７」を発売します。１２歳未満のお子さま連れの方を対象に、東京～新大阪の「のぞみ」号普通車指定席がおとな１０,０００円、こども５，０００円等、年末年始の東海道新幹線をおトクにご利用いただける商品（席数限定）です。年末年始のご家族でのご旅行や帰省等に是非ご利用ください。



■商品概要


〇商品名　


「お子さまといっしょに☆ＥＸ早特７」


〇発売条件


「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」において、おとなとこどもを含む２名以上を同時にご予約　する場合にご利用可能。


※ご利用いただける席数には、列車ごとに限りがあります。


※「ＬＩＮＥからＥＸ」において、早特商品の設定はございません。


〇対　　象


東京・品川・新横浜⇔名古屋・京都・新大阪の「のぞみ」号普通車指定席


〇利用期間


☆上り方面（【名古屋・京都・新大阪】→【東京・品川・新横浜】）


　２０２５年１２月２６日（金）～３１日（水）


☆下り方面（【東京・品川・新横浜】→【名古屋・京都・新大阪】）


　２０２６年１月１日（木）～４日（日）


〇発売期間


２０２５年１２月５日（金）１０時～乗車日７日前の２３時３０分まで


※毎日２３時３０分～５時３０分の間、本商品はご予約いただけません。


〇価　　格


東京・品川・新横浜⇔名古屋 おとな ８，０００円/こども４，０００円


東京・品川・新横浜⇔京都・新大阪 おとな１０，０００円/こども５，０００円


※片道１名あたりの価格。



※「お子さまといっしょに☆ＥＸ早特７」の詳細は、当社ホームページ（https://recommend.jr-central.co.jp/oyakotabi/ok　osamahayatoku7/(https://recommend.jr-central.co.jp/oyakotabi/okosamahayatoku7/)）をご覧ください。


※「エクスプレス予約」、「スマートＥＸ」の詳細については、「エクスプレス予約」ホームページ（https://expy.jp/）、「スマートＥＸ」ホームページ（https://smart-ex.jp/）をご覧ください。



■「お子さま連れ車両」を利用して、東海道新幹線の旅を楽しもう！


東海道新幹線では、お子さま連れのお客様に周囲に気兼ねなくご乗車いただくことを目的に「お子さま連れ車両」を設定しております。「お子さまといっしょに☆ＥＸ早特７」をご利用の場合でも、「お子さま連れ車両」の座席をご指定いただけますので、家族旅行や帰省に是非ご利用ください！


※「お子さま連れ車両」の詳細は当社ホームページ（https://recommend.jr-central.co.jp/oyakotabi/fs/）をご覧ください。



■価格の例：４名ご家族（おとな２名・こども２名）で新大阪→東京をご利用の場合


「お子さまといっしょに☆ＥＸ早特７」　


おとな２名×１０,０００円 、こども２名×５,０００円


⇒計３０,０００円（１４，７４０円おトク※）


※２０２５年１２月２７日（土）にスマートＥＸの基本商品で「のぞみ」をご利用いただく場合の価格（普通車指定席・最繁忙期）との比較です。


※２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年１月４日（日）は「のぞみ」を「全席指定席（自由席設定なし）」として運転します。