エアークローゼットがアニバーサリークルーズと業務提携し、各種クルージングシーンにおけるドレスレンタルサービスを提供開始

株式会社エアークローゼット（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：天沼 聰）は、株式会社SPICE SERVE様（本社：東京都港区、代表取締役社長：山田 康平）と業務提携し、クルージングサービス「アニバーサリークルーズ」において、ドレスレンタルサービス『airCloset Dress（エアクロドレス）』の提供を開始しました。

これにより、結婚式やパーティーだけでなく、非日常を楽しむクルージングの場でも、手軽にドレススタイルを楽しめるようになります。今後も、他業種との連携を通じて、ファッションレンタルの新たな利用シーンを広げてまいります。

■クルーズ体験を彩る、特別な日のドレスレンタル

『airCloset Dress』では、結婚式やパーティー向けのドレスを取り扱っています。これまで主に結婚式などでの利用が中心でしたが、ドレスをより幅広いシーンで楽しんでいただけるよう、このたびクルージングサービスとの連携を開始しました。クルージングの予約時にオプションとしてお申し込みいただくと、参加者の皆様は特別料金で『airCloset Dress』をご利用いただけます。これにより、非日常のクルーズ体験をドレスで華やかに彩り、特別な時間を手軽にお楽しみいただけます。

本連携は、他業種とのコラボレーションを通じて新しい利用シーンを提案し、新規・既存会員様双方の利用機会を広げる取り組みです。また、オプション新設を記念して、ドレスアップ貸切クルーザー体験を限定10組30名様にプレゼントする特別キャンペーンも実施いたします。

今後も『airCloset Dress』をはじめ、オケージョンレンタルを中心とした『airCloset Spot Rental（エアクロスポットレンタル）』の各サービスで、利用シーンの拡大に向けた取り組みを積極的に進めてまいります。

airCloset Dress :https://www.air-closet.com/spot-rental/dress

＜キャンペーン概要＞

・『ドレス付きクルージングプレゼント』キャンペーン

エアークローゼットでは、アニバーサリークルーズとの業務提携を記念し、特別な体験を無料でお楽しみいただけるキャンペーンを実施いたします。当選者10組（1組3名様まで）を、貸切クルーザーでのパーティーにドレスレンタル付きで無料ご招待いたします。

【応募方法】

1.公式X（旧Twitter）アカウント @airClosetをフォロー（URL：https://x.com/airCloset）

2.対象投稿をリポスト

※応募締切：2025年11月6日（木）まで

【開催概要】

開催日：2025年11月16日（日）

開催場所：みなとみらい

対象：女性の方のみご参加いただけます

当選連絡：XのDMにてご案内いたします

※詳細および注意事項は、キャンペーン投稿をご確認ください。

株式会社エアークローゼット

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス『airCloset(エアークローゼット)』の運営会社です。スタイリストがお客様に似合うお洋服を選ぶ「パーソナルスタイリング」を通して、全国の女性へ新しいファッションと出会える体験をご提供しています。また、独自に構築した循環型プラットフォームを活かし、商品を試してから購入できるメーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall(エアクロモール)』、等複数のサービスを運営しています。

エアークローゼットは、モノを循環させるシェアリングを軸に、“サステナブルでワクワクする良いモノとの出会い”をお届けします。



＜エアークローゼットのサービス＞

月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』：https://www.air-closet.com/

メーカー公認月額制レンタルモール『airCloset Mall』：https://mall.air-closet.com/

ドレスレンタルサービス『airCloset Dress』：https://www.air-closet.com/dress/

骨格・カラー診断サロン『airCloset Salon』：https://www.air-closet.com/salon/



＜会社概要＞

社名： 株式会社エアークローゼット (airCloset, Inc.)

設立： 2014年7月15日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 天沼 聰

役員： 取締役副社長 前川 祐介／取締役 小谷 翔一

社外取締役 榊原 健太郎／社外取締役 月森 正憲／社外取締役 武市 智行

所在地： 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

URL： https://corp.air-closet.com