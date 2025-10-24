¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ö¾å²¼¿åÆ»¥¦¥©ー¥¿ーPPP»ö¶È¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¤ÈºÇ¿·Æ°¸þ¡×11·î11Æü(²Ð)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¡¥¢¥½¥·¥¨ー¥È¥Ñー¥È¥Êー¡¡Ê¡ÅÄ¡¡·ò°ìÏº »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¾å²¼¿åÆ»¥¦¥©ー¥¿ーPPP»ö¶È¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¤ÈºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17490(https://www.jpi.co.jp/seminar/17490?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
¡ÖÀ°È÷¡¦³ÈÄ¥¡×¤«¤é¡Ö»ýÂ³¡¦¹¹¿·¡×¤Î»þÂå¤Ø
¾å²¼¿åÆ»¥¦¥©ー¥¿ーPPP»ö¶È¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¤ÈºÇ¿·Æ°¸þ
～·Ð±Ä¡¢ºâÌ³¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡¢¹°è²½¤ÎÆ°¸þ¡¢¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅù ºÇ¿·¤Î´±Ì±Ï¢·È»öÎã～
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2025Ç¯11·î11Æü(²Ð) 09:30 - 12:00
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
EY¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー
¥¢¥½¥·¥¨ー¥È¥Ñー¥È¥Êー
Ê¡ÅÄ¡¡·ò°ìÏº »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Ï¡¢»ÔÌ±À¸³è¤ä»º¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¼«¼£ÂÎ±¿±Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¿åÆ»¡¦²¼¿åÆ»¤¤¤º¤ì¤â¡¢À°È÷³ÈÄ¥¤Î»þÂå¤ò½ª¤¨¡¢»ýÂ³¡¦±¿±Ä¡¦¹¹¿·¤Î»þÂå¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥È¡Ê¿¦°÷¸º¡Ë¡¦¥â¥Î¡Ê»ñ»ºÏ·µà²½¡Ë¡¦¥«¥Í¡Ê¼ûÍ×¸º¾¯¡Ë¤Î³Æ´ÑÅÀ¤Ç²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
º£¸å¤Î»ö¶È·Ð±Ä¤ÎÅ¸³«¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¹°è²½¡¦¶¦Æ±²½¤ä´±Ì±Ï¢·È¤Î¿ä¿Ê¤¬³èÏ©¤È¤·¤ÆÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¹°è²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿´±Ì±Ï¢·È¤Ï¡¢²¼¿åÆ»»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÉÍ¾¾»Ô¤äµÜ¾ë¸©¤Ê¤É¤Ç6·ï¤Î¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥óÊý¼°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎáÏÂ5Ç¯6·î¤Ë¹ñ¤«¤é¡Ö¥¦¥©ー¥¿ーPPP¡×¤¬¿·¤¿¤ÊPPP¼êË¡¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¡¢º£¸åÌó10Ç¯¤Ç¿åÆ»²¼¿åÆ»¤Ç200·ï¤ÎÆ³Æþ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÏ©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥ë¥É¡ÊDB¡Ë¤äÊñ³ç°ÑÂ÷¤Ê¤É¤â³ÆÃÏ¤ÇÆ³Æþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢¹°èÅª¤Ë´±Ì±½Ð»ñ²ñ¼Ò¤¬»ö¶È¤òÃ´¤¦¥â¥Ç¥ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î·Ð±Ä¡¢ºâÌ³¡¢±¿±ÄÂÎÀ©Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä¸½¾õ¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ä¹°è²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¡¢º£¸å¤Î¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹°è²½¤ä´±Ì±Ï¢·È¤ÎÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
1. ¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î¸½¾õ
¡¡(1) ¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤ÎÀ©ÅÙ
¡¡(2) ¾å²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤È»ÜÀßÏ·µà²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ
¡¡(3) ¾Íè¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î¸«¹þ¤ß
2. »ö¶ÈÊÑ³×¤ÎÆ°¤¤È¹°è²½
¡¡(1) »ö¶ÈÅý¹ç¤ÎÆ°¤
¡¡(2) ½©ÅÄ¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¹°èÅª»ö¶ÈÊä´°ÁÈ¿¥ÀßÎ©¤ÎÆ°¤Åù
3. PPP/PFI/¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²òÀâ
¡¡(1) PPP¤ä¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÏÀÅÀ
¡¡(2) ¹ñÆâ³°»öÎã¤Î¾Ò²ð¡Ê³Æ¼ï¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó»öÎã¤Î¾Ò²ð¡Ë
4.¡Ö¥¦¥©ー¥¿ーPPP¡×¤Î²òÀâ
¡¡(1) ¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÏÀÅÀ
¡¡(2) Àè¹ÔÎà»÷»öÎã¤Î¾Ò²ð¡Ê·²ÇÏ¸©ÅìÉô¡¢¹ÓÈø»Ô¤Ê¤É¡Ë
¡¡(3) ¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½»»Åù¿ä¿ÊÊýºö¤Î¾õ¶·
5. º£¸å¤Î¾å²¼¿åÆ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹°è²½¡¦PPP/PFIÆ°¸þ
6. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
7. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
ÄÌ¾ï¸òÎ®¤ÎÆñ¤·¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§37,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ì¾°Ê¹ß¡§32,750±ß(¼ÒÆâ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±»þ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç)
¢¨ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤´½êÂ°¤ÎÊý¤Ï¡¢2Ì¾¤Þ¤Ç11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ã¢¤·¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¸ÂÄê¡£2Ì¾ÍÍ¤Î¼õ¹Ö·ÁÂÖ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
