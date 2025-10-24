「イオンモール 姫路リバーシティー」 １０/２４（金） リニューアルオープン

イオン株式会社

イオンモール姫路リバーシティー（以下、当モール ）は、今春から今秋にかけて２５店舗を刷新し、

１０月２４日（金）に全館リニューアルオープンします。

当モール南ビレッジ１～３階の売場を全面的に見直し、より快適で多彩なショッピング環境へ生まれ変

わります。中でも、ご家族の皆さまに「楽しさと安心」が広がるキッズゾーンの環境を大幅に見直しま

した。兵庫県初出店となる子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」をはじめとする２５店舗の専門店刷新に加え、ゆったり過ごせるフードコートや、安心・快適な館内設備を導入し、わくわく楽しい、新しい体験をお届けします。

リニューアルのトピックス

１．親子でうれしい！楽しさと安心が広がるキッズゾーンへリニューアル

１. 木のぬくもりの中で “ 育つ・遊ぶ・学ぶ ” を体験できる 《ちきゅうのにわ》が兵庫初出店！

２. ベビー・キッズ・おもちゃの総合専門店《キッズリパブリック》が誕生

３. 積み木などの知育玩具を親子でゆったり楽しめる《タッチ＆トライコーナー》を新設

４. 広く快適な《赤ちゃん休憩室》と《完全個室のベビーケアルーム》を新設。

２. 核店舗「イオン姫路リバーシティー店」が大きく変わって新しい専門コーナーが続々誕生！

１.美と健康づくりをサポートする《グラムビューティーク 》は触れて・試せるがたくさん！

２. 趣味や手作りの楽しさが詰まった《ZACCARA》と 文具 専門店 《 Stagraphy》 が登場

３.住まいのリフォームに 《 エクステリアコーナー 》を新設し、理想の住まいづくりをサポート

４. ファッションフロアは、 ヤングカジュアル専門店 《 ダブルフォーカス 》 にレディスアイテムが加わりさらに充実 。シューズは 《ＡＳＢＥＥ》 に刷新

３．新規１２店舗含む２５店舗を刷新。新しい専門店のラインアップ

１.ファミリーで楽しめる《ちきゅうのにわ》《 モーリーファンタジー 》 《 セイハダンスアカデミー》など、親子で過ごせる施設が充実

２.《バーガーキング》など人気のグルメが登場

４．館まるごと、快適で楽しいショッピング環境に大幅刷新！

１.タワーガーデンに約２１７インチの大型デジタルサイネージを新設し、イベント情報を発信

２.東入口のウエルカムコートを白と木目を基調に一新

３.フードコートは広々とした座席レイアウトに刷新し、離乳食席やベビーカー置き場、小上がり

席などを新設

■ 親子でうれしい！楽しさと安心が広がるキッズゾーンへリニューアル

ご家族でのショッピングやお出かけがもっと快適に。お子さまも大人も笑顔になれる新しいモール空間

が誕生します。

【ちきゅうのにわ（兵庫県初出店）】

南ビレッジ３階に地球や自然をテーマにした屋内型プレイグラウンドが兵庫県に初登場。「氷山」「火山」「地層」など自然をモチーフにした８つのエリアで、遊びながら学べる体験が楽しめます。０歳から１２歳までのお子さまを対象に、ワークショップなどを通じ

て「こころ・からだ・あたま」の成長を応援します。

【ＫＩＤＳ ＲＥＰＵＢＬＩＣ（キッズリパブリック）】

お子さまの年齢やライフスタイルに合わせたおしゃれアイテムをはじめ、エンターテイメントもたくさん詰め込んだ、ベビー・キッズ・おもちゃの総合専門店、「ＫＩＤＳ ＲＥＰＵＢＬＩＣ」が新たにオープンします。年齢別の売場やおもちゃコーナー、ランドセルなど、多彩なアイテムを取り揃え、遊びもおしゃれもまとめて楽しめます。

【触って試せる「タッチ＆トライ」コーナー】

お子さまと大人も一緒に楽しめる「タッチ＆トライ」コーナーを新設します。積み木などの知育玩具を手に取り試せる体験型の売場で、遊びながら知的好奇心を育みます。

さらにホビー売場に隣接したアミューズメントコーナー も展開し、体験型の「コト消費」ニーズにこたえる空間となっています。

【赤ちゃん休憩室の刷新、ベビーケアルーム「ｍａｍａｒｏ(TM)」の設置】

南ビレッジ３階に、広々とゆったりご利用いただける「ＢＡＢＹ

ＲＯＯＭ」を新設します。また、南ビレッジ１階と２階に完全個室のベビーケアルーム「ｍａｍａｒｏ(TM)（ママロ）」を導入。授乳・

おむつ替えなどのベビーケアで安心・快適にご利用いただけます。

■ 核店舗イオン １階フロアのリニューアル（一例）

【ヘルス＆ビューティケアの売場環境を刷新した「グラムビューティーク」】

毎日の美と健康づくりをサポートする「グラムビューティーク」では、化粧品、医薬品、健康食品、介護用品、ペット用品、日用品など豊富に取り揃えています。

デジタルサイネージを活用した情報発信や、コスメ・理美容家電の体験コーナーを設け、見て・触れて・試せる売場へと生まれ変わります。人気ブランドの導入など、多様なニーズに応えるラインアッ

プで、楽しみながら選べる空間を実現します。

ＡＩ・ＡＲ技術を使い、タッチアップしなくても気軽に商品を試せる、「ＡＲバーチャルメイク」を導入します。売場に設置の専用タブレットの画面に自信の顔を映し、気になる商品の色味や質感

のシミュレーションができます。

「イオン薬局姫路リバーシティー店」では、土・日・祝も２０時まで全国の処方せんを受け付け、年

中無休で営業します。

お客さまのスマホやパソコンと「イオン薬局」をビデオ通話でつなぐオンライン服薬指導サービスを導

入し、お支払いからお薬の受け取りまで、すべてオンラインで完結できます。さらにスマホアプリの

「ポケットファーマシー」を活用することで、調剤履歴の確認や処方箋の事前送信ができ、待ち時間を

短縮するなど、より便利にご利用いただけます。

「源気サポートステーション」では日々の健康管理に役立つ測定機器コーナーを設置します。健康相

談を通じてお客さまの健康づくりを専任スタッフがお手伝いします。

【暮らしとエンターティンメントの新しい売場「ＨＯＭＥ＆ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 」】

毎日を豊かにする趣味や手作りの楽しさがいっぱい詰まった、宝石箱のようなホビーの専門店の「ＺＡＣＣＡＲＡ」が新たにオープンします。

さらに、色やデザインが可愛いステーショナリーや、あるとうれしい雑貨が集まった、文具専門店の「Ｓｔａｇｒａｐｈｙ」も加わり、日常を彩るラインアップが充実します。

加えて、住まいのリフォームに「エクステリアコーナー」を新設します。カーポートや門扉、フェンス、物置など、住まいの外構を彩る多彩な商品を取り揃え、機能性とデザイン性を兼ね備えた提案を行います。地域のニーズに応じた品揃えと、専門スタッフによる丁寧なご相談対応で、理想の住まいづくりをサポートします。

【レディス＆メンズアパレル】

南ビレッジ２階では、シーンに合わせて選べるレディ

ス・メンズアパレルを豊富に取り揃え、トレンドからベーシックまで幅広いスタイルを提案します。ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（ダブルフォーカス）」では、ティーンが今してみたい！と思うファッションを、自由に楽しめるラインアップを揃え、これまでのメンズ中心からレディスアイテムも加わり、より幅広いスタイルを提案します。

環境配慮型のファッションブランドを目指し２０００年に誕生した「ＳＥＬＦ＋ＳＥＲＶＩＣＥ（セル

フ＋サービス）」では、おしゃれな雑貨の品揃えを始めます。

新しく仲間入りの「ＡＳＢＥＥ(アスビー)では、人気のスリップインのラインアップがスポーツから

カジュアルまで品揃えが充実します。また、用途に合わせたインソールも豊富に取り揃えています。

■ 新しい専門店のラインアップ

館全体で新規１２店舗を含む２５店舗を刷新。話題のショップや地域密着型店舗が加わり、より多彩な

モールへと進化します。

【地球のちきゅうのにわ・モーリーファンタジー】

親子で楽しめる新しい遊び空間が誕生。兵庫県初出店の「ちきゅうのにわ」と、移設リニューアルした「モーリーファンタジー」が隣接オープン。遊んで学べる体験を親子で楽しめます。

【セイハダンスアカデミー】

全国の商業施設で展開する子ども向けダンス教室が登場します。

2歳から始められる多彩なコースをご用意し、初心者でも安心です。ダンスを通して、体力や表現力、自己肯定感を育むことを目指します。

【未来屋書店】

地域の皆様に愛されるエンターテイメント総合書店を目指しリニューアル！児童書売場「みらいやの森」は小中学生向けよみものを中心に品揃えがさらに充実！「もっと知りたい！」を応援する知的好奇心あふれる空間です。期間限定でふしぎ駄菓子屋 銭天堂」とコラボした駄菓子売場もオープン！「原神」「崩壊：スターレイル」「ゼンレスゾーンゼロ」など人気のゲーム雑貨売場も新登場！

【バーガーキング】

バーガーキングは、世界１００カ国を超える国々と米国において、１９，５００店舗以上で事業展開しているファストフードハンバーガーチェーンです。 独自のブロイラーでビーフパティを直火で焼いて料理する「直火焼き方式」を採用。余分な油が落ち、必要な肉汁を溜め込み、ジューシーでスモーキーなビーフパティに仕上がります。

【いえとちテラスＨＩＭＥＪＩ】

家づくりの不安を解消し、これからの暮らしを楽しく想像できる場所「いえとちテラス-HIMEJI-」が姫路リバーシティーに誕生。カフェのように気軽に立ち寄れる相談カウンターで家づくりのプロスタッフが全面サポート致します。

■ 館まるごと、快適で楽しいショッピング環境に大幅刷新！

【環境デザインの刷新 タワーガーデン、ウェルカムコート、フードコート】

１階タワーガーデンに大型サイネージを設置。イベント情報が楽しく見やすくなり、お子さまにも楽しんでいただけるＡＲコンテンツもご用意します。

メインエントランスである東入口「ウェルカムコート」は白を基調に木目をあしらった内装にリニューアルします。

フードコートは広々とした居心地の良い座席レイアウトに変更し、離乳食席やベビーカー置き場を新設、キッズの遊び場もリニューアルしました。お子さま連れファミリーにも楽しく過ごしていただけます。

※フードコート内のデジタルサイネージは、今冬の設置を予定しています。

【北ビレッジ１階にイートインコーナーの新設】

店舗でご購入いただいた商品をその場でお召し上がりいただけます。

【ドライブピックアップ専用レーン設置 】

●めちゃ便利！お得！揃う！「イオンネットスーパー」

スマホやパソコンから注文した商品を店舗から自宅にお届けする「イオンネットスーパー」では、食品から日用品まで幅広く品揃えします。

また、ネットスーパーで注文した商品を店頭にて受け取りができる「ピックアップ」では、車で受け取りができる「ドライブピックアップ」専用のレーンを西側入口横に新設します。

【施設概要】

◼ 施 設 名： イオンモール姫路リバーシティー

◼ 所 在 地： 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０番地

◼ 専 門 店 数： １２２店舗

◼ 核 店 舗： イオン姫路リバーシティー店

◼ 敷 地 面 積： 約 ６４，０００平方メートル

◼ 売 場 面 積： 約 ３６，０００平方メートル

◼ 責 任 者： イオンモール姫路リバーシティー

ゼネラルマネージャー 岩出 智行（いわで ともゆき）

イオン姫路リバーシティー店

店長 南 孝一郎（みなみ こういちろう）

■ 営 業 時 間： 専門店 １０：００～２１：００

レストラン街 １１：００～２２：００

イオン姫路リバーシティー店 １Ｆ食料品売場 ８：００～２３：００

イオン姫路リバーシティー店 １Ｆ食料品売場以外 ９：００～２２：００

※営業時間が一部異なる店舗がございます。