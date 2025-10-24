モブキャストHD、本日より暗号資産ソラナ（SOL）の取得・保有を開始

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藪 考樹、以下 「当社」）は、10月23日付で開示した、SBI グループ傘下のBITPOINT 社との業務提携により、ソラナ・トレジャリー事業を推進する体制が整いました。これを受け、本日より暗号資産ソラナ（SOL）の取得・保有を開始いたします。

今後はSOLの保有・運用体制を一層強化し、財務基盤の安定化と事業成長の加速を図ってまいります。

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報について

当社は、ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを新たに開設いたしました。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

設立： 2004年3月

事業内容：IP投資育成事業

URL：https://mobcast.co.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。