【渋谷区ふるさと納税型クラウドファンディング】 “ひとり親家庭” 支援に一歩を── グッドネーバーズ・ジャパンが寄付募集を開始

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

2025年10月15日より、渋谷区ふるさと納税型クラウドファンディングを通じ、グッドネーバーズ・ジャパン（以下GNJP）が「経済的困難なひとり親家庭」の支援を目的としたプロジェクトにご寄付を呼びかけております。いただいたご寄付は、食支援事業「グッドごはん」(https://www.gnjp.org/work/domestic/gohan/)を通じて“家計”“食事”“体験”の三つの不足を抱える家庭への継続的な支援に充てられます。ふるさと納税による寄付のメリットを活かしながら、応援したいプロジェクトを自ら選ぶ機会として、多くの皆さまのご協力をお願いいたします。

渋谷区ふるさと納税 12月31日まで受け付け中

【プロジェクト背景】

日本国内では、ひとり親家庭が経済的な困難に直面し、「家計」「食事」「子どもの体験機会（＝体験格差）」といった三つの側面で支援が必要という実態があります。この問題に対し、GNJPは2017年から、こうしたひとり親家庭を対象に「グッドごはん」事業を展開し、食品の無料配付や親子で参加できる体験イベントなどを通じて支援を続けてきました。

【プロジェクト概要】

今回、渋谷区が実施する「ふるさと納税型クラウドファンディング」に、GNJPが認定NPO法人として参加。2025年10月15日～12月31日の期間中、渋谷区ふるさと納税（クラウドファンディング形式）を通じて、直接当団体のプロジェクトにご寄付いただけます。

寄付金は、「グッドごはん」の利用者家庭に対して、月あたり約1万円相当の食品無料配付、親子対象の体験イベント開催、ならびにその運営に活用いたします。

【ふるさと納税型クラウドファンディングの特長】

・ご自身が応援したいプロジェクトを選択して支援できる仕組みです

・2,000円を超える寄付額については、所得税・住民税から控除される（一定限度額あり）ため、実質2,000円の自己負担で社会課題の解決に関わることができます

・渋谷区ならではの返礼品を受け取ることも可能（返礼品なしを選ぶこともできます）

【寄付方法／ご参加のお願い】

渋谷区ふるさと納税の当団体プロジェクトページ(https://furusato-shibuya.jp/cf/detail.php?unid=767d0cde8a921f2fead332d04ddcc043)から「返礼品を選んで支援する」を選び、ふるさと納税での寄付手続きをお願いいたします。応援を通じて、ひとり親家庭を支える基盤づくりに、ぜひご協力ください。

【本件に関するお問合せ先】

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

電話：03-6423-1768

メールアドレス：pr@gnjp.org

HP : https://www.gnjp.org/