世界的アーティスト・天野 喜孝 が描く“いのちのユートピア”特急「パンダくろしお『Utopia Smile トレイン』」２０２５年１１月１１日運行開始！

パンダくろしお「Utopia Smile トレイン」

　アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、西日本旅客鉄道株式会社（大阪府大阪市北区）と連携し、「ファイナルファンタジー」シリーズなどで知られる世界的アーティスト・天野 喜孝 氏とともに創りあげた特急「パンダくろしお『Utopia Smile トレイン』」を、２０２５年１１月１１日（火）から運行開始します。


　天野 氏が描く“いのちの美しさに気づく未来の世界”を列車全体で表現し、多様ないのちが輝くユートピアをテーマとしています。当日は新大阪駅で出発式を行い、新たなSmileの旅立ちを祝います。



世界的アーティスト・天野 喜孝 とともに描く「Utopia Smile トレイン」

■愛称


パンダくろしお「Utopia Smile トレイン」


■運行開始日


２０２５年１１月１１日（火）


■使用車両


２８７系１編成（６両）


※現在「Smile アドベンチャートレイン」として運行中の編成を新デザインに変更


■運行区間


新大阪駅～新宮駅間


■コンセプト


世界的アーティスト・天野 喜孝 氏が描き下ろしたアートをもとに、多様な人、動物、自然が調和しながら生きる未来の世界を表現しました。すべてのいのちが、いきいきと輝く理想郷をテーマに、「Utopia（ユートピア）～いのちの美しさに気づく場所～」というコンセプトで制作しています。



(C)YOSHITAKA AMANO

出発式について

新たな「Utopia Smile トレイン」の運行開始を記念し、デザインを手がけた世界的アーティスト・天野 喜孝 氏が出席する出発式を開催します。天野 氏は自身が描いた“いのちのユートピア”の世界を象徴する列車の門出に立ち会い、旅立ちの瞬間にメッセージを届けます。



■実施日


２０２５年１１月１１日（火）午前７時１５分頃～


■場所


新大阪駅２番のりば


■内容


くろしお１号の出発に合わせたセレモニー


■参加者


アーティスト・ 天野 喜孝 氏はじめ関係者



天野 喜孝 氏 プロフィール

天野 喜孝 氏

１９６７年に１５歳でアニメーション制作会社「(株)竜の子プロダクション」　（現「(株)タツノコプロ」）に入社し、『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』『昆虫物語 みなしごハッチ』『新造人間 キャシャーン』など、多数のキャラクターデザインを手がける。


１９８２年に独立後、１９８７年より「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを担当、天野 喜孝の世界観が広く知れ渡る大きなきっかけに。


２０００年ヒューゴー賞にノミネート。同年、アイズナー賞を受賞。ニューヨーク、ロンドン、パリなどで評価されているファインアートシリーズをはじめ、数多くの個展を国内外で開催するなど国を超えて人々を惹きつけ、現在も幅広い分野で世界的に活躍を続けている。


幻想的で繊細な画風に、いのちへの深いまなざしと想像力が息づき、今回の「Utopia Smile トレイン」では、描き下ろしアートを通して、多様ないのちが調和し輝く未来の世界が表現されています。



特急「くろしお」パンダくろしお号

「パンダくろしお」号は、アドベンチャーワールドと西日本旅客鉄道株式会社が“Smile（しあわせ）”をテーマに２０１７年から運行しているラッピング列車です。


自然や動物、人とのつながりの中にある“いのちの輝き”を感じていただけるよう取り組んでいます。



JRおでかけネット特設ページ：https://www.jr-odekake.net/railroad/kuroshio/pandakuroshio/



ラッピングイメージ

＜車両前頭部＞



先頭車１号車（新宮方面）

先頭車両６号車（京都方面）

＜車体＞



１号車


２号車


３号車


４号車


５号車


６号車

＜内装＞




１号車

２号車


３号車

４号車


５号車

６号車

＜オリジナル座席ヘッドカバー＞



グリーン席　

グリーン席


普通席

普通席

女性専用席

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】


https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/


アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】


SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable　Development　Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。