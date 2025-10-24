世界的アーティスト・天野 喜孝 が描く“いのちのユートピア”特急「パンダくろしお『Utopia Smile トレイン』」２０２５年１１月１１日運行開始！

株式会社アワーズパンダくろしお「Utopia Smile トレイン」

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、西日本旅客鉄道株式会社（大阪府大阪市北区）と連携し、「ファイナルファンタジー」シリーズなどで知られる世界的アーティスト・天野 喜孝 氏とともに創りあげた特急「パンダくろしお『Utopia Smile トレイン』」を、２０２５年１１月１１日（火）から運行開始します。

天野 氏が描く“いのちの美しさに気づく未来の世界”を列車全体で表現し、多様ないのちが輝くユートピアをテーマとしています。当日は新大阪駅で出発式を行い、新たなSmileの旅立ちを祝います。

世界的アーティスト・天野 喜孝 とともに描く「Utopia Smile トレイン」

■愛称

パンダくろしお「Utopia Smile トレイン」

■運行開始日

２０２５年１１月１１日（火）

■使用車両

２８７系１編成（６両）

※現在「Smile アドベンチャートレイン」として運行中の編成を新デザインに変更

■運行区間

新大阪駅～新宮駅間

■コンセプト

世界的アーティスト・天野 喜孝 氏が描き下ろしたアートをもとに、多様な人、動物、自然が調和しながら生きる未来の世界を表現しました。すべてのいのちが、いきいきと輝く理想郷をテーマに、「Utopia（ユートピア）～いのちの美しさに気づく場所～」というコンセプトで制作しています。

出発式について

(C)YOSHITAKA AMANO

新たな「Utopia Smile トレイン」の運行開始を記念し、デザインを手がけた世界的アーティスト・天野 喜孝 氏が出席する出発式を開催します。天野 氏は自身が描いた“いのちのユートピア”の世界を象徴する列車の門出に立ち会い、旅立ちの瞬間にメッセージを届けます。

■実施日

２０２５年１１月１１日（火）午前７時１５分頃～

■場所

新大阪駅２番のりば

■内容

くろしお１号の出発に合わせたセレモニー

■参加者

アーティスト・ 天野 喜孝 氏はじめ関係者

天野 喜孝 氏 プロフィール天野 喜孝 氏

１９６７年に１５歳でアニメーション制作会社「(株)竜の子プロダクション」 （現「(株)タツノコプロ」）に入社し、『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』『昆虫物語 みなしごハッチ』『新造人間 キャシャーン』など、多数のキャラクターデザインを手がける。

１９８２年に独立後、１９８７年より「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを担当、天野 喜孝の世界観が広く知れ渡る大きなきっかけに。

２０００年ヒューゴー賞にノミネート。同年、アイズナー賞を受賞。ニューヨーク、ロンドン、パリなどで評価されているファインアートシリーズをはじめ、数多くの個展を国内外で開催するなど国を超えて人々を惹きつけ、現在も幅広い分野で世界的に活躍を続けている。

幻想的で繊細な画風に、いのちへの深いまなざしと想像力が息づき、今回の「Utopia Smile トレイン」では、描き下ろしアートを通して、多様ないのちが調和し輝く未来の世界が表現されています。

特急「くろしお」パンダくろしお号

「パンダくろしお」号は、アドベンチャーワールドと西日本旅客鉄道株式会社が“Smile（しあわせ）”をテーマに２０１７年から運行しているラッピング列車です。

自然や動物、人とのつながりの中にある“いのちの輝き”を感じていただけるよう取り組んでいます。

JRおでかけネット特設ページ：https://www.jr-odekake.net/railroad/kuroshio/pandakuroshio/

ラッピングイメージ

＜車両前頭部＞

先頭車１号車（新宮方面）先頭車両６号車（京都方面）

＜車体＞

１号車２号車３号車４号車５号車６号車

＜内装＞

１号車２号車３号車４号車５号車６号車

＜オリジナル座席ヘッドカバー＞

グリーン席グリーン席普通席普通席女性専用席

