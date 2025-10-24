ヘッドウォータース、採用サイトに新コンテンツ「仕事を知る」を追加公開

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、採用サイトに新コンテンツ「仕事を知る」を追加公開しました。

「仕事を知る」ページ https://recruit.headwaters.co.jp/job

新コンテンツでは、主要職種のミッションや役割、求められるスキル、キャリアパスを紹介しています。ヘッドウォータースの仕事に関心を持つ方が、ご自身の経験をどのように活かし、成長につなげられるかをイメージしやすい内容となっています。

■背景

テクノロジーとビジネスの融合が進む時代を迎え、仕事やキャリアに関心をお持ちの方々の間では、「自分のスキルがどの仕事に活かせるのか」「どんなキャリアを築けるのか」を知りたいという意識が高まっています。

ヘッドウォータースでは、こうしたニーズに応えるため、職種理解を深め、入社後の活躍をイメージできる採用コンテンツとして「仕事を知る」を新設しました。新コンテンツでは、技術領域に限らず、ビジネスやデザイン、営業職種など、多様な専門性を持つ方にも伝わりやすい内容となっています。

■新コンテンツの概要

「仕事を知る」では、主要6職種のミッションや役割、キャリアパスをわかりやすく紹介しています。

■採用サイトについて

ヘッドウォータースの採用サイトでは、職種紹介や社員インタビュー、制度・カルチャーなど、多角的に「働く姿」を伝えるコンテンツを掲載しています。

採用サイト https://recruit.headwaters.co.jp/

採用サイトを通じてヘッドウォータースの仕事や文化に触れていただき、発信を通じて新しい仲間との出会いを楽しみにしています。

以上

■商標について

記載されているサービスなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ：https://www.headwaters.co.jp/