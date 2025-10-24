「シングルモルト桜尾」「シングルモルト戸河内」のJAL EXCLUSIVE ボトルが国際線 機内販売に登場

日本航空株式会社

2025年１０月２４日

JALは日本各地に点在するクラフト蒸留所でつくられる「ジャパニーズクラフトウイスキー」を販売し、その体験をきっかけに日本の各地に足を運んでいただくことで、移動を通じた関係・つながりの創造を目指しています。

この取り組みの第11弾として、株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー（所在地：広島県廿日市市、代表取締役社長：白井 浩一郎）の「シングルモルト桜尾 JAL EXCLUSIVE 2025」と「シングルモルト戸河内 JAL EXCLUSIVE 2025」を2025年11月1日から国際線機内販売にて数量限定で販売します。

また、11月11日（火）14時より、シングルモルト桜尾・戸河内が育まれた広島の豊かな自然と歴史を感じられるサクラオディスティラリーの蒸留所特別見学と、世界遺産・宮島の美しい風景を巡る周遊クルーズをセットにした特別ツアーを発売します。実際に蒸留所を訪れ、その土地の風土や人々の想いに触れ、JAL EXCLUSIVEのウイスキーに一層の親しみと深い理解を持っていただくことを目的としています。

商品紹介

(1) 「シングルモルト桜尾 JAL EXCLUSIVE 2025」

ドイツ製のハイブリッドスチルで蒸留されたノンピートの原酒を、希少なシェリー樽に詰め桜尾貯蔵庫で4年間ゆっくり熟成。シェリー樽由来のレーズンや桃の甘い香り、なめらかな口当たりで濃厚なハチミツのような甘みが広がります。フルーティーなバナナのような香りの後に、甘みと樽香の長い余韻が続きます。

・ 販売価格：24,000円 (一回のご搭乗につき、お一人さま1本までの販売)

(2) 「シングルモルト戸河内 JAL EXCLUSIVE 2025」

「シングルモルト桜尾」と同じ桜尾蒸留所で蒸留された原酒をバーボン樽に詰め、森林と清流に囲まれたトンネルの貯蔵庫で6年間熟成。フルーティーなバナナや甘いバニラの香りが広がり、スムースな口当たりでいちごのような酸味にピートのニュアンスが加わりスパイシーな余韻が続きます。

・ 販売価格：２2,000円 (一回のご搭乗につき、お一人さま1本までの販売)

販売方法

・対象便： 2025年11月1日(土)～11月30日(日) 発便 （受付開始 １０月25日(土)）

・予約方法： JAL国際線機内販売「事前オーダーサービス」からご予約を承ります。ご利用方法はこちら(https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/service/jalshop/reservation/)。

・対象者： 国際線 JALファーストクラス・ビジネスクラスをご利用のお客さま

・販売に関するご注意：

- 転売、再販売、その他営利を目的としたご購入は固くお断りします。

- 売り切れなどにより販売できない場合があります。また予告なく販売終了する場合があります。

「サクラオディスティラリー蒸留所見学と宮島周遊クルーズへの旅」

11月11日（火）14時より、サクラオディスティラリーの蒸留所特別見学や宮島周遊クルーズをセットにした特別なツアーを発売します。

宮島の豊かな自然と歴史が息づく風土の中で育まれたサクラオディスティラリーのウイスキーは、まさにこの地ならではの味わいです。世界遺産の宮島を望む蒸留所は、厳しい自然環境と調和しながら、地元の特産品や自然資源を大切に守り育てています。

このツアーでは、ブレンダー室室長の山本泰平氏から、ウイスキー造りのこだわりや「シングルモルト桜尾 JAL EXCLUSIVE 2025」「シングルモルト戸河内 JAL EXCLUSIVE 2025」の開発秘話を直接聞くことができ、通常の見学では味わえない特別なウイスキーの試飲も楽しめます。

さらに、宮島の神社を船上から巡る周遊クルーズでは、自然と歴史が織りなす神秘的な風景を堪能し、青梅苔浦神社への上陸参拝も体験できます。宮島の美しい風土とサクラオディスティラリーの情熱が織りなす特別な旅は、ウイスキーの魅力を深く味わいたい方はもちろん、初めての方にもぜひ訪れていただきたい、心に残る体験となるでしょう。ぜひこの機会に、宮島の自然と文化、そしてウイスキーの世界(https://ontrip.jal.co.jp/chugoku-shikoku/17791140)を感じてみてください。

ツアー概要

SAKURAO DISTIILERYブレンダー室 室長山本泰平氏

・発売日： 2025年11月11日（火）14:00～

・出発日： 2026年1月31日（土）1泊2日

・最少催行人員： 10名

・Webサイト： https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/jaldp/sakuraodistillery/

・旅行企画・実施： 株式会社ジャルパック

(これまでJAL機内販売で取り扱ったジャパニーズクラフトウイスキーはこちら(https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/service/jalshop/product/jpwh/index.html))

JALは、ジャパニーズクラフトウイスキーをはじめ、これからも世界に誇る日本の銘品をお客さまにご紹介し、非日常の特別感を楽しんでいただくことで、お客さまとともに心はずむ豊かな社会・未来をめざしてまいります。

以上