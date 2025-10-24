《Youtuberきまぐれクック監修》Carry On社による新スタイルの鮮魚店併設食堂『うお一番』に運営サポートとして参画

株式会社SANKO MARKETING FOODS

飲食事業と水産事業の両軸経営を行う株式会社SANKO MARKETING FOODS（本店:東京都中央区、代表取締役:長澤 成博、証券コード：2762、以下「当社」）は、2025年3月に締結した株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田 樹氏、以下「Carry On社」）との業務提携契約に基づき、愛知県の常滑市りんくう町にて2025年10月24日（金）に開業する鮮魚小売と飲食を融合した複合型ショップ『うお一番』に運営サポートを行うパートナーとして参画いたします。

産地直送の新鮮な魚を、見て、買って、味わえる、“鮮魚のテーマパーク”のようなコンセプトショップ

飲食メニュー「南知多で海幸喰らえ！ 豪華きまぐれ御膳」商品イメージ（Carry On社 公式HPより）

この度、Carry On社が開業する『うお一番』は、産地直送した朝獲れの鮮魚を販売する小売コーナーと、購入した魚をその場で調理し味わえる食事処、さらに「かねこ道具店」のオリジナル商品販売コーナーを併設し、「見る」「選ぶ」「食べる」楽しさを五感で味わえる、新スタイルの体験型店舗です。コンセプト及び店舗の総合プロデュースを行うのは魚食文化の魅力を広める活動を続ける登録者数1,400万人超えの人気YouTuber「きまぐれクック」かねこ氏。かねこ氏の監修のもとCarry On社が主体となり店舗を運営し、当社は本店舗の運営サポートを担います。水産６次産業化を推進する当社は、「魚をもっと楽しく、美味しく、身近に」という本店舗の理念に賛同し、鮮魚の取り扱いや飲食店のオペレーションに関するノウハウ提供を通じてCarry On社の新たな挑戦を支援してまいります。

詳細情報・店舗概要

登録者数1,400万人超YouTuber「きまぐれクック」初プロデュース! “見て・選んで・食べて”楽しめる複合型海鮮テーマパーク「うお一番」10月24日 愛知県常滑市にオープン（株式会社Carry On）(https://carry0n.co.jp/20251017_01/)

店名：うお一番

住所：愛知県常滑市りんくう町3-10-1

アクセス：名鉄空港線「りんくう常滑駅」徒歩3分（駐車場あり）

営業時間：10:00～17:00

定休日：水曜日

会社概要

【会社名】 株式会社SANKO MARKETING FOODS

【本社所在地】 東京都新宿区高田馬場1丁目28番10号 三慶ビル2階

【本店所在地】 東京都中央区新川1丁目10番14号

【支店所在地】 静岡県沼津市蓼原町45番地２

【代表者名】 代表取締役社長 長澤 成博

【設立】 1977年4月

【事業内容】 飲食店経営、水産業、除菌、清掃事業、自社ECサイトの運営

【ホームページ】 https://www.sankofoods.com/

【2025 年 9 月定時株主総会動画】 https://youtube.com/live/zqMmXf_0_Oc

【公式オンラインストア 「ひとま」 】 https://sankomf.official.ec/

【 Ｘ 】 https://twitter.com/sanko_mf/

【Instagram】 https://instagram.com/sankofoods_official/

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCa1U5luhOAUJ149VzlJya7A/

【水産メディア 「CRAZY ABOUT FISHERY！」 】 https://crazyaboutfishery.com/

