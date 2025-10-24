11月分「みずほPayPayドーム福岡」コンサートのお帰りは JRを！臨時特急列車・新幹線を運転します！

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州では、11月に「みずほ PayPayドーム福岡」で開催されるコンサートのお帰りの時間に合わ せて、臨時列車を運転します。コンサート後も安心してお帰りいただけますので、お出かけにはぜひ JR をご利用ください。

1 運転日

2025 年 11 月 8 日（土）・9 日（日）・15 日（土）・29 日（土）・30 日（日）

2 主な停車駅の到着時刻

◆ 長崎行き（特急リレーかもめ・西九州新幹線かもめ）

◆ 大分行き（特急ソニック・にちりん）

3 臨時列車の編成

◆長崎行き（特急リレーかもめ・西九州新幹線かもめ）

◆大分行き（特急ソニック）

4 その他

（1）指定席は各運転日の 1 ヶ月前の午前 10 時から発売します。

（2）自由席は混雑が予想されます。確実にお座りいただける指定席をお早めにご予約ください。 （3）にちりん 299 号ならびにリレーかもめ 77 号、99 号の４号車にはボックスシートがあります。 ３名以上でご利用の場合に「みどりの窓口」で発売します。

（4）時刻の詳細は、JR 九州ホームページ「駅別時刻表」をご確認ください。コチラをクリック！ （5）ご予約は便利な「JR 九州インターネット列車予約サービス」・「QR チケレスサービス」をご利 用ください。下記のボタンをクリック！！

JR九州インターネット列車予約 :https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/