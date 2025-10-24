新潟県の甘～いスイーツ集合　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。新潟ドッカン祭り〈加勢牧場〉日本にたった２００頭しかいない、希少な「ガンジー牛」を育てる新潟県長岡市・加瀬牧場。その牛乳は欧米で“ゴールデンミルク”と称されるほど濃厚な味わい。この特別なミルクから丁寧に作られた「フロマージュブラン」を使用し、メイプルのやさしい甘さをまとった濃厚でなめらかなチーズケーキに仕上げました。〈青山デカーボ〉美しい缶の中で待っているのは、美味しさにこだわった、グルテンフリーやプラントベースのヘルシーなスイーツ。「きっと、誰かに贈りたくなる」そんなものづくりに挑戦し続けます。〈新潟ドッカン祭り〉ドカ～ンと多彩に。新潟県の甘い感動をお届け。〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉新感覚のミルフィーユにこだわったミルフィーユ専門ブランド。

新潟ドッカン祭り！特別なチーズケーキ登場

新潟ドッカン祭り〈加勢牧場〉ガンジー ミニバスクチーズケーキ １個 ６２１円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

口に入れた瞬間とろける、ミルクとチーズとメイプルの三重奏。一口で“上質な甘さ”の世界へ誘います。原材料、製法、鮮度、すべてにこだわり抜いた“ご褒美スイーツ”。特別な時間に、「本物の美味しさ」を。

“心ときめく”お菓子缶登場

〈青山デカーボ〉１.ユニコーン缶 濃厚カカオと苺のショコラ５個／ユニコーンチャーム １個入 ２,０９０円 ※大丸東京店先行発売 ※お一人様５点まで ２.ネコのトランプ缶２ アーモンドのせココアクッキー７個／ミニチュア王冠マグネット１個、ステッカー１枚入 １,９８０円 ※大丸東京店初登場／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）

１.ミニチュアタイル×ユニコーンがテーマの『ユニコーン缶』を大丸東京店で先行発売。

缶の中にはサクサクした米粉フレークを濃厚なカカオで包んだグルテンフリーのショコラと、ユニコーンのチャームが１つ入っています。別売りで、お菓子缶用アクセサリーチェーンも新登場！

２.バレンタイン限定「ネコのトランプ缶」第二弾が大丸東京店初登場。ときめき感たっぷりの仕上がりに！グルテンフリーと植物素材で作ったココアクッキーとキラキラのミニチュア王冠マグネットがランダムに１個入っていて、開けるまでのお楽しみ。

※アレルギー対応商品ではございません。

新潟県のスイーツ祭り

新潟ドッカン祭り１.〈ＤＲＥＳＳ ＭＩＴＡ ＭＡＳＡＫＩ ＬＡＢ.〉はちみつフィナンシェｓｐ １個 ４２０円 ２.〈ＢＡＲＲＥＬ ＣＯＦＦＥＥ ＢＡＵＭ〉プレミアムバウム凛々１ホール（直径１４ｃｍ高さ５ｃｍ） ２,５００円 ３.〈米と餡あやこや〉あやこやバウム栗 １個 １,４００円 ➃〈百花園〉和いちじくパウンド １個 ３０２円、幻の洋梨タルト １個 ３２４円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ３

新食感ミルフィーユ

〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉ショコラバターミルフィーユ １０枚 ８６４円、２０枚 １,７２８円、３０枚／１階イベント

香ばしいチョコレート生地と、コク深いバター生地のマリアージュ。さくさく食感の秘訣は生地を丁寧に折り重ねた約３００層のパイ生地。

