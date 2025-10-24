アセンド株式会社、「運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025」に出展

アセンド株式会社

物流DXを推進するアセンド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：日下瑞貴、以下「当社」）は、2025年10月29日(水)～30日(木)に開催される「運輸安全・物流DX EXPO in 大阪 2025」に出展いたします。

本展示会では、当社製品『ロジックス』の最新機能が体験できるブースをご用意しております。あわせて、CLO（物流統括管理者）の設置義務化を見据えた解説セミナーも開催いたします。

来場の無料登録はこちら :https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/※ご入場には事前登録が必要です。当日は混雑が予想されるため事前登録をお勧めいたします。

展示会概要

（1）運送業DXシステム『ロジックス』が体験できるブースを出展

ブースでは製品デモ動画をご覧いただいたり、実際の操作をお試しいただけます。業務上のお困りごとや『ロジックス』を活用した解決方法のご提示など、ブース内の『ロジックス』導入支援担当がお答えします。（上記画像は当日のブースのイメージになります）

システム導入に関して、以下のようなお悩みがあれば、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

・自社の業務にフィットしたリーズナブルなシステムが見当たらない

・ITに詳しい社員がおらず、導入に不安がある

・運行ごとの粗利を正しく見られない

＜ブース出展概要＞

・開催日時 ：2025年10月29日(水)~30日(木) 10:00~18:00

・開催場所 ：大阪南港ATCホール A(II)ホール

・ブース番号：17

（2）プレゼンテーションセミナーの実施

2026年4月より特定企業におけるCLO（物流統括管理者）の設置が義務化されます。一方で、CLOに期待される役割や責務の定義は未だ不明瞭であり、多くの企業がその対応方針を検討している段階です。本講演では、国内CLO調査や、独自のエキスパートインタビューを通じた結果から、CLOに求められる役割とその社会的意義について考察を交えながらお話します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71415/table/79_1_161c1410eff9b01180a23b38992b740d.jpg?v=202510250327 ]

＜登壇者情報＞

アセンド株式会社

ルールメイキング担当

飯塚 信彦（いいつか のぶひこ）

1990年生まれ、茨城県下妻市出身。早稲田大学法学部卒業後、三井倉庫ホールディングスに入社し現場管理、営業・経理を転任。その後三井住友信託銀行及び物流スタートアップにて物流コンサルタントを経て、アセンド株式会社に入社。

現在は大規模物流事業者のシステム導入支援の傍ら、ルールメイキング担当として官公庁・業界団体との活動窓口や、法令動向の調査、社内外への発信に従事。倉庫現場の運営、運送業の現場業務から物流戦略構築まで、さまざまな業務領域と物流の最新動向に通暁。

来場の無料登録はこちら :https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/※ご入場には事前登録が必要です。当日は混雑が予想されるため事前登録をお勧めいたします。

ロジックスについて

運送事業者に特化したクラウド型の業務管理ツールであり、煩雑な運送事業者の管理業務を、案件の受注から配車・請求書の発行まで一気通貫でデジタル化します。ロジックスを用いて業務を行うと、経営数値（原価・利益率・車両回転率等の収支改善につながる各種指標）が自然と一元管理されるため、収支改善・運賃交渉に必要な数字を、特別な手間をかけることなく可視化することが可能です。ロジックスは、運送事業者の業務効率化と経営DXを同時に実現いたします。

ロジックス製品情報：https://logix.ascendlogi.co.jp/

導入事例はこちら ：https://logix.ascendlogi.co.jp/case

当社について

「物流の真価を開き、あらゆる産業を支える」をミッションに掲げ、2020年3月に創業。

「運送事業者の理想の経営を実現」を志向し車両台数規模を問わず運送事業者が手軽に業務効率化・経営DXができる運送管理システム「ロジックス」を提供する傍ら、国土交通省をはじめとした関連省庁の物流業界の実態調査・分析事業も担い、マクロの政策提言と草の根の双方から物流業界のDXを支援。

代表取締役の日下瑞貴は、JILS「ロジスティクスイノベーション推進委員会」委員、「ロジスティクス経営指標調査」専門家委員、運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）理事、全日本トラック協会DX講座講師を務め、業界の啓蒙・発展活動に尽力。

会社HP ：https://www.ascendlogi.co.jp/

公式note：https://note.ascendlogi.co.jp/

会社情報

本社所在地：東京都新宿区市谷砂土原町2-7-19 田中保全ビル3階

代表者：代表取締役 日下瑞貴

設立：2020年3月

資本金：5億1,900万円

従業員社員数：60名（業務委託含む）

事業内容：運送管理システム ロジックス（LogiX）開発・提供、物流コンサルティングサービス

会社HP ： https://www.ascendlogi.co.jp/

ロジックス製品説明ページ： https://logix.ascendlogi.co.jp/