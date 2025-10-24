10月は新シリーズが5作品！　人気上昇中のラブコメ作品の続刊や、アニメ4期が待ち遠しい大人気作品の続刊も！？　MF文庫J　10月新刊は10月24日（金）発売!!

株式会社KADOKAWA

2025年10月のMF文庫J新刊発売日がやってまいりました！

今月は新作5本、『ダンジョン報道の最前線』、『折れた剣の幸福論 ～赤毛の錬金術士と弱気な元剣聖～』、『迷い猫に懐かれて、いつの間にか飼い主になっていた。』、『縄神さんは縛られたい』、『プロポーズ』ご紹介します！

一作品目は『ダンジョン報道の最前線』をご紹介します！

随行記者に憧れて、新聞社ベルタイムスの門を叩いた少女・ネルコ。冒険者の活躍を華々しく記事にすることを夢見ていたが、気づけば低俗なゴシップ記事ばかりを書かされる日々に辟易していた。そんな中、英雄ビシアの熱愛スクープを記事にするために張り込みをしていたところ、「災厄の魔女」アイリスが一ヶ月後に処刑されるという情報を掴んだ。これを逃す手はないと、アイリスが収容されている牢獄に不法侵入を試み、遂には対面することに成功！

しかし、アイリスの姿を見たネルコは直感で確信してしまった。彼女はネルコ自身が10年間探し続けた人。10年前の災厄の時、ネルコを魔の手から救ってくれた人だった――。

真実の隠蔽を阻止するため、新人新聞記者によるドキドキ地獄ダンジョン取材が今、始まる！

二作品目は『折れた剣の幸福論 ～赤毛の錬金術士と弱気な元剣聖～』のご紹介です！

文久三年（一八六三年）『正しい歴史』が改変された京都で、英国出身の天才錬金術師・モルガナは一人の剣士を蘇らせた。その剣士は天然理心流剣術二代目宗主の近藤三助で、大剣聖だ。しかし、死に際で抜剣もできずに刺客に刺されたことから、自信を失い剣を棄てていた。

後に理心流四代目宗主が局長となる新撰組の破滅回避を狙うモルガナは、なんとかして三助の力を借りる必要があった。そのためモルガナは三助に、剣を握らない新たな人生を楽しもうと語り、墓から連れ出すことに成功する。そして新撰組の精鋭が現局長・芹沢鴨をまさに暗殺せんとする修羅場に、剣を棄てた三助を放り出し――。

心の一滴まで燃やし尽くされる、剣戟と錬金術が織りなす、心熱小説、開始！

三作品目は『迷い猫に懐かれて、いつの間にか飼い主になっていた。』のご紹介です！

温泉川理玖は、よく言えばクールで真面目、悪く言えば地味な陰キャな普通の高校二年生。気まぐれな性格である理玖は、今日も登校ルートを変えて日課の散歩に勤しんでいたが、途中の公園で見慣れない制服の女子高生を見かけた。どうやら捨て猫を構っている様子の彼女、名前は速水珠宇。彼女のことも気になったが、曇天空の今日は捨て猫が雨に濡れる可能性が高い。信頼できる先輩に掛け合って猫を保護してもらった理玖は、再度訪れた公園で雨に濡れる珠宇を見かけた。その姿はまるで孤独な迷い猫。怯えさせないように話しかける理玖に、少しずつ心を開く猫のように応える珠宇。「まさか一日に二度も猫を拾うことになるとは」。二人の出逢いは、そんな感想から始まった――。

迷い猫のような少女と、気まぐれな飼い主のような主人公の、ちょっと不思議な日常をご覧ください！

四作品目は『縄神さんは縛られたい』のご紹介です！

名門私立桐凜学園に通う高校生・戒野誠史郎は、日本でも有数の名家の生まれでクラスメイトでもある縄神世恋の専属執事になることになった。縄神さんは美人でお嬢様、だけどクラスで揉め事を起こしていたり、他校の男子をボコったなどのバイオレンスな噂も広がっていた。誰ともつるまず、しかも口が悪い孤高でドSな不良生徒。どうなることかと思いきや、ある日専属執事として彼女のいる部屋に入ると、

「あっ………ふへぇ…………(ハート)(ハート)ふぅ、ふぅ……ご、ごめんな、しゃいっ////」と、とんでもない姿で×××（自主規制）している彼女を目撃してしまう。しかもそのまま彼女の「お願い」に毎日付き合う事になり！？

僕にしか見せないドMな縄神さん。僕への独占欲と「お願い」はどんどんエスカレートしていき──！？

最後は『プロポーズ』をご紹介します！

人々を幸せにすることが目的の天使・エイルは、歌い手『eL』として人間社会に溶け込んでいた。そんなある日、eLのファンであり不幸の道を歩みつつあった儚げな少女・サアラに出会う。彼女は良い夢が見られるが、魂を侵食する呪いのアイテム〈チャーム〉を身に着けていた。サアラを救うにはそれは外すしかないが、チャームが持つ魅力から外せないでいた。そこでエイルは自らが天使であることを明かすとともに、サアラの願いを聞くことにした。するとサアラは

「私と、結婚してくれませんか？」

と唐突なプロポーズ。

心が不安定で、支えがないと壊れてしまいそうな危うさを持つサアラを助けるべく、エイルは偽りの結婚生活を受け入れ――。

大人気楽曲『プロポーズ』が衝撃の小説化！

その他にも、攻めまくる姿が魅力的なラブコメ作品の新刊が登場するほか、MF文庫Jを代表するシリーズの新刊など、注目作品が盛りだくさん！

MF文庫J、10月新刊は10月24日（金）発売です！

♦公式HP『MF文庫J 10月刊情報』はこちら https://mfbunkoj.jp/product/new-release.html

♦10月新刊ラインナップはこちら

【新シリーズ！】

- ダンジョン報道の最前線

著者：小林湖底 イラスト：ふじ子

〈汚職貴族を書き堕とせ！〉

ダンジョン都市・ミルベルの特殊な仕事――随行記者。彼らは冒険者に同行し攻略情報を記事にする。弱小新聞社に勤める少女・ネルコは随行記者に憧れていたが……与えられる仕事は熱愛や不倫といったゴシップネタばかり。だがある日、ネルコはかつて惨劇を引き起こした“災厄の聖女”アイリスが処刑されるというネタを掴む。死刑直前のインタビューは爆売れ間違いなしと牢獄に突撃取材をするが、衝撃の事実が判明。なんとアイリスは濡れ衣だったのだ！ 明らかな冤罪――記者として見過ごすわけにはいかない。ネルコはアイリスを脱獄させ、冤罪の証拠が眠るダンジョンを駆ける。記者魂を賭け、隠された真実をすっぱ抜け！

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/danhou/322506001039.html

【新シリーズ！】

- 折れた剣の幸福論 ～赤毛の錬金術士と弱気な元剣聖～- 著者：扇友太 イラスト：四季童子

〈「自分は、『伝説』でも、『最強』でもなかったのだ」〉

『正しい歴史』が改変され、鬼が出現するようになった幕末の京都。

英国出身の天才錬金術士モルガナは一人の剣士を蘇らせた。その名は近藤三助、天然理心流剣術二代目宗主で、理心流を大流派へと押し上げた大剣聖だ（後の新撰組局長、近藤勇は理心流四代目宗主）。

だが蘇った剣聖・三助は剣をすでに棄てていた。

とはいえ歴史干渉のため、内から壊れようとする新撰組、その破滅回避を狙うモルガナは、新撰組の精鋭が現局長・芹沢鴨をまさに暗殺せんとする修羅場に、剣を棄てた三助を放り出し――。

心の一滴まで燃やし尽くされる、剣戟と錬金術が織りなす、心熱小説、開始！

定価836円（本体760円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/kouhukuron/322506001045.html

【新シリーズ！】

- 迷い猫に懐かれて、いつの間にか飼い主になっていた。

著者：涼暮皐 イラスト：にわ田

〈警戒心強め。でも一度懐くと無防備です。〉

「……あの子には、拾ってくれる人がちゃんといたんだね」

高校二年生の温泉川理玖と、他校の有名な美少女・速水珠宇。

縁もゆかりもなかった二人は、一匹の捨て猫を通じて雨の公園で出会うことに。

空の段ボールの前、ずぶ濡れでしゃがむ彼女の姿は、なんだか二匹目の捨て猫のようで──

見かねて珠宇にシャワーを貸した理玖。普段は猫を被っている彼女は、理玖にだけ懐いたのか、理玖の自室に居座ったり、自分の物を置いていったり。

巻き込むことを恐れる理玖と、頼ることを恐れる珠宇。二人は二人だけの関係を探り始める。

これは一人でも生きていける系男女が、それでも一緒にいる理由を探す日常小説。

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/mayokai/322506001059.html

【新シリーズ！】

- 縄神さんは縛られたい

著者：黒鍵繭 イラスト：ゆがー

〈クラスでは孤高のドSなお嬢様が、僕の前でだけ至高のドMなんだが──！？〉

同じクラスの縄神さんは、僕の学校では超有名人だ。

美人お嬢様でギャル、だけど誰ともつるまず、しかも口が悪い孤高でドSな不良生徒──のはずだった。

僕・戒野誠史朗は、ある日偶然、とんでもない姿で×××（自主規制）している彼女を目撃してしまう。しかもそのまま彼女の「お願い」に毎日付き合う事になり！？

「わたしが浅ましいドＭだと知るのは、世界で戒野くんだけが良い」「あんまりガタガタ言うとわたしの尻叩かせるわよ」「こ、こんな強めに縛ってくれるなんて……う、嬉しい、でしゅっ///」

他の誰も知らない、自由奔放な縄神さん。僕への独占欲と「お願い」はどんどんエスカレートしていき──！？

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/nawashiba/322506001061.html

【新シリーズ！】

- プロポーズ

著者：眞田天佑 イラスト：gaku 原作・監修：内緒のピアス

〈大人気楽曲『プロポーズ』が衝撃の小説化！〉

エイルは人間社会に溶け込み、人々を幸せに導く天使。

ある日、不幸の道を歩みつつあった儚げな少女・サアラと出会う。

「私と結婚してくれますか？」

唐突なお願い（プロポーズ）。

心が不安定で、支えがないと壊れてしまいそうな危うさを持つサアラを助けるべく、エイルは偽りの結婚生活を受け入れる。ネガティブだったサアラは変わり、楽しげで可愛らしく笑い毎日魅力が増していく。誰にも渡したくないと思うほど、エイルはサアラを愛し始める。

しかし、天使の役割を超えた接触が、やがて二人の関係を歪め──そして、サアラの奥底に眠る"本当の欲望"を目撃する。

これは人間を愛するあまり、堕ちていく天使の物語。

定価792円（本体720円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/propose/322506001041.html

- ちゃんと好きって言える子無双３

著者：七菜なな イラスト：ちひろ綺華

〈ちゃんと好きって言えない妹、襲来──！〉

「愚兄の不始末は、我が澄江家によって処理する」

白亜と和泉の距離が縮まりヒロインレースの勢力図がまたまた大きく変化した矢先、皆の前に、和泉の妹にして悪役令嬢な才女・澄江香澄が突然襲来！

和泉の現状に怒り爆発で、和泉を強制的に転校させると宣言してしまう。

皆が戸惑う中──七緒に背中を押された波留は、和泉の転校を阻止すべく立ち上がる！

これは、素直になれないツンデレ後輩女子・春日波留がヒロインレースに殴り込む物語か。

それともやはり、ちゃんと好きって言える子・七瀬七緒が無双する物語か。

だがしかし……

「和泉お兄ちゃんとチェキ10枚！！」

定価880円（本体800円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/chansuki/322504001174.html

- 義妹生活15

著者：三河ごーすと イラスト：Hiten

〈そして2人は最初の夜を迎える。〉

初めての夜を迎えた悠太と沙季。

初体験は二人の関係を大きく変えてしまうのか、それとも何も変わらないのか。

その答えは、これから二人が人生を歩みながら作っていくのだろう。

大学生活が本格的に始まり、新しい友人と付き合い、新しい職場で働き、新しい日常を過ごす。

生活時間のズレは小さな隙間を生んで、時間とともにゆっくりと拡がっていく。

二人は自分の人生を生きながらも、綻びを縫い合わせるように歩み寄り――初体験、ＳＮＳ、仕事での失敗、学外での出会い、パパ活の話題、運転免許の取得、二人の思い出の記録。

互いの人生を生きる“兄妹”が、距離を越えて共に歩む恋愛生活小説 第１５弾。

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/gimaiseikatsu/322506001047.html

- Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 短編集１３

著者：長月達平 イラスト：福きつね キャラクター原案：大塚真一郎

〈「――激動の時代、だろ。期待しちまうな」〉

短編集第十三弾が描くのは、王選に至るまでの過去の物語と、水の都から先の物語。そして剣狼の国で新たに歩み始めた鬼族の少女の自分探しの道筋――。まだエミリアが自分の騎士と巡り合う前の『KING SELECTION First Contact』。『金獅子』と『太陽姫』の水門都市後の動向を描く二本に、未知なる自分に戸惑うレムの『暫定レムの疑心暗鬼』。決して歴史に残る出来事としては語られない男女の出会いを描く『Once Upon a Time in ASTREA』――。

「プリシラさんは厳しくても、道理を曲げる人ではないと、今は知っていますから」

全編Ｗｅｂ未掲載の本編を彩る物語。――あなたを待っている。世界は片時も立ち止まらずに。

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/rezero/322506001043.html