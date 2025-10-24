JＲ海浜幕張駅で「新潟産直市」を開催上越新幹線で新潟の「朝詰め日本酒」を直送します！

株式会社千葉ステーションビル

○ 株式会社千葉ステーションビル（千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）とJＲ東日本新潟シティクリエイト株式会社（新潟市中央区、代表取締役社長：中川 裕司）は、JＲ海浜幕張駅で「新潟産直市」を開催し、笹団子や、栃尾揚げ、日本酒など、新潟県の逸品を販売します。

○ また、11月7日（金）には、JR東日本グループが展開している即日お届け列車便「はこビュン」を活用し、白瀧酒造(株)で朝詰めしたフレッシュな日本酒「上善如水 純米吟醸 生酒」を上越新幹線で期間・数量限定で輸送・販売します。

○ 11月12日（水）には、新潟県のご当地キャラクターとともに地域のおすすめ観光情報の発信を行い、新潟県の「食」と「観光」の魅力をお伝えします。

「新潟産直市」 実施概要

【開催日】

2025年11月7日（金）～13日（木）

【開催時間】

10:00～21:00

【会 場】

ペリエ海浜幕張（JＲ海浜幕張駅中央改札前催事スペース）

【企画会社】

JＲ東日本新潟シティクリエイト株式会社

【内 容】

１.新潟県の笹団子等の名産品を販売します。また、即日お届け列車便「はこビュン」を活用し、白瀧酒造(株)で朝詰めした日本酒「上善如水 純米吟醸 生酒」を販売します。※「はこビュン」による荷物輸送は、7日（金）に実施。

２.イベントスペースにて、観光PRを行います。※観光PRは12日(水)に実施。

＜おすすめ商品＞『笹団子』

新潟県産のもち粉を使用し、国産のヨモギをふんだんに混ぜた生地に北海道産の小豆を包んだ笹団子です。

『山桜いぶし生ハム切り落とし』

厳選した新潟県産の豚もも肉を、山桜の原木でじっくり時間をかけていぶしたこだわりの逸品です。

『栃尾揚げ』

高低温二鍋を使用した手作りの大きな油揚げです。

「はこビュン」による朝詰め日本酒「上善如水 純米吟醸 生酒」輸送について

～白瀧酒造(株)の朝詰め日本酒「上善如水」を「はこビュン」でJＲ海浜幕張駅までお届けします！～

【実施日】2025年11月7日（金）

【販売箇所】ペリエ海浜幕張（JＲ海浜幕張駅中央改札前催事スペース）

【輸送列車】上越新幹線 とき316号（越後湯沢駅 11:13 発 ⇒ 東京駅 12:28 着）

京葉線（東京駅 13:20発 ⇒ 海浜幕張駅 14:00 着）

【輸送商品】日本酒「上善如水 純米吟醸 生酒」（数量限定）

『上善如水 純米吟醸 生酒』

加熱殺菌処理をしないため、しぼりたての香りと味がそのまま味わえる「生酒」です。もぎたての果実のようなフレッシュな味わいをお楽しみいただけます。

※対象商品はなくなり次第、販売は終了となります。

「はこビュン」について

速達性・定時性に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かし、JＲ東日本グループが展開している荷物の輸送サービスです。鉄道によって地域とモノをつなぐことで、地域の魅力発信を行い、人々の豊かなくらしづくりや社会課題の解決に向けて取り組んでいます。

はこビュンの具体的なサービスは以下をご参照ください。

https://www.jrbutsuryu.jregroup.ne.jp/business/hakobyun.html

※天候および列車の運行状況等により、急遽中止・変更となる場合があります。

※輸送日や輸送品等は予告なく変更となる場合があります。

観光ＰＲについて

新潟県の魅力ある観光地・文化・食材等のＰＲや、ご当地キャラクターによるにぎやかしを行います。

【開催内容】

JR海浜幕張駅の改札外に、新潟県のご当地キャラクター「レルヒさん」が出演し、会場のにぎやかしや、新潟県の観光ＰＲを行います。

【開催日時】

11月12日（水）

１.11:00～11:20

２.13:00～13:20

３.15:00～15:20

新潟県ご当地キャラクター「レルヒさん」

施設概要

【ペリエ海浜幕張】

千葉エリアの商業施設・駅ビル「PERIE（ペリエ）」と一体で運営する駅を「ペリエステーション」と称し、その魅力を高めるとともに、駅を中心とした魅力あるまちづくりを推進し、沿線地域住民のみなさまの心豊かなくらしづくりに貢献いたします。幕張ベイの海風を感じる心地よい空間の中で、毎日のライフシーンに、潤い、やすらぎと良質＆上質なスタイルを提供して参ります。

所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-110

店舗数：3館合計28店舗（2025年10月現在）

U R L：https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/