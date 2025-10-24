TOMORROW X TOGETHERの紙面が「スポーツ報知コンビニプリント」に登場

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は新聞の一部紙面をコンビニエンスストアのマルチコピー機からプリントできる「スポーツ報知コンビニプリント」サービスを展開中。スポーツ紙ならではの大きな写真を使った紙面をプリント版として販売しています。新たに10月23日付掲載、都内で日本３枚目のフルアルバム「Starkissed」の発売記念ショーケースを行った韓国の５人組ボーイグループ「TOMORROW X TOGETHER」の紙面を発売しました。全員バージョンと５人の個人バージョン合わせて６種類の発売です。

<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt

<販売概要>

取扱店舗：ローソン、ファミリーマート、ポプラ、セブン-イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート

販売価格：（紙面）A3普通紙：250円 A4光沢紙：250円



<購入方法>

コンテンツ番号で購入：商品ラインナップのコンテンツ番号でご購入できます。

コピー機画面の一覧から購入：ランダム式など商品ラインナップにコンテンツ番号がない商品については一覧から選んでご購入できます。

詳しくはこちら https://www.e-printservice.net/shohin/number

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp