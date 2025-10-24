小諸蒸留所　季節限定企画のお知らせ

軽井沢蒸留酒製造株式会社

小諸蒸留所では、「実りの秋、香る秋。」と題し、10月25日（土）から11月30日（日）まで、この季節ならではの特別な体験をご用意しています。紅葉が見頃を迎えるこの時期には、小諸城址懐古園で「紅葉まつり」も開催され、町全体が秋色に包まれます。

この美しい季節にしか味わえない小諸の魅力を感じに、ぜひ小諸蒸留所へお越しください。

「KOMOROシングルモルトジャパニーズウイスキー栗樽熟成2025」先行予約販売

日本ならではの「栗樽」を用いて熟成された蒸留所限定ボトル「KOMOROシングルモルトジャパニーズウイスキー栗樽熟成2025」の先行予約販売（お届けは2028年以降）を行います。

KOMOROシングルモルトジャパニーズウイスキー栗樽熟成2025

容量：500ml, 48%alc./vol.

価格：18,800円（税/送料込）

予約販売場所：小諸蒸留所

予約販売期間：2025年10月25日(土)～11月30日(日)

販売本数：500本

発送先：国内のみ

イアン・チャンが挑戦する日本ならではのノンオーク樽シリーズの商品となっており、使用する栗樽の数が非常に限られているため、生産数は限定500本、お届けは3年後の2028年となります。予約数が上限に達した時点で販売を終了いたします。

ボトルの予約販売は、プラン1*KOMORO Academy/プラン2*KOMORO Experience/プラン3KOMORO Experience+/プラン4バー利用のいずれかのチケットでご入場された方に限定させていただきます。小諸蒸留所での特別なひとときをお過ごしいただきたいため、ボトル購入のみを目的としたご来場はご遠慮ください。

期間限定メニュー

期間中バーにて、栗樽で熟成中のニューボーン（熟成3年未満原酒）と、この時期だけのニューメイク（熟成前原酒）入り栗羊羹のペアリングセットをご提供いたします。

香ばしい栗の風味とホワイトチョコレートの繊細な甘みがニューメイクの豊かな果実味を存分に引き立てるバランスの取れた一品はショップにて販売も行っておりますので、この機会にどうぞお楽しみください。NEW BORN -CHESTNUT CASK-×YOKAN AU CHOCOLAT -CHESTNUT FLAVOUR-

1,500円（税込）

KOMORO BAKED APPLE

1,200円（税込）

また、小諸産のりんごを丸ごと贅沢に焼き上げ、小諸の秋の実りを味わっていただける一品もご用意しております。シェアもお勧めの一品ですので、ぜひご賞味ください。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

