MSIの対象グラフィックスカード購入&レビューで、Steam Codeがもらえる！MSI、「2025年 秋のレビューキャンペーン」 開催のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025年10月24日（金）より対象のMSI製グラフィックスカードを購入し、ECサイトにてレビューを投稿された方に、1,000円分のSteam Codeをプレゼントする「2025年 秋のレビューキャンペーン」を開催いたします。

【応募期間】

製品購入投稿期間：2025年10月24日（金）00：00 ～ 2025年11月17日（月）23:59

キャンペーン応募期間：2025年10月24日（金）00：00 ～ 2025年11月24日（月）23:59

【キャンペーン応募方法】

1.対象製品を購入し、ECサイトにレビューを投稿

2.MSIオンライン製品登録センターにアクセスして必要な情報を入力

3.キャンペーンを選択して、購入した製品を登録

※後日、登録いただいたメールアドレス宛にSteam Codeを記載したメールが送信されます

※MSIオンライン製品登録センター：https://register.msi.com/home/login

キャンペーンURL：https://jp.msi.com/Promotion/JP_AUTUMN2025

レビューの規定などの詳細はキャンペーンページをご確認ください。

【プレゼント詳細】

・Steam Code：1,000円分

【対象製品一覧】

【注意事項】

※対象製品は正規代理店品、新品に限ります。また、アウトレット品や中古品（リファービッシュ品）、並行輸入品、展示品、対象製品搭載のBTOパソコンなどはキャンペーン対象外となります。

■BCN AWARD 2025「グラフィックボード」部門No.1受賞

MSIは、POSデータに基づいてNo.1メーカーを讃えるBCN AWARDの「グラフィックボード」部門において、最優秀賞を受賞致しました。

BCN AWARDとは、全国の家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門（ジャンル）ごとに年間販売数量1位の企業を表彰する制度です。

（https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=214）

