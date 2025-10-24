「吉備SA上り線が桃鉄『吉備SA駅』に大変身の巻」を開催します！

西日本高速道路株式会社

令和7年11月1日（土曜）から令和8年2月1日（日曜）まで、E2山陽自動車道 吉備SA（上り線）で大人気すごろくゲーム「桃太郎電鉄」（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）と初のコラボイベント「吉備SA上り線が桃鉄『吉備SA駅』に大変身の巻」を開催いたします。



ここでしか手に入らない期間限定のオリジナルグッズやノベルティがもらえる限定メニューを販売し、さらにゲーム内の物件モデルにもなっている“桃鉄公認パートナー”の土産品販売等楽しいコンテンツが盛り沢山です。

他にも、フォトスポットの設置や店内のコラボ装飾、キャラクター登場イベント等も実施しますので、この機会にぜひ吉備SA（上り線）にお立ち寄りください。

企画概要

・期間： 令和7年11月1日(土曜)～令和8年2月1日(日曜) 93日間



・内容：

１.桃鉄「吉備SA駅」オリジナルグッズの販売



２.桃鉄「吉備SA駅」フードノベルティの配布



３.桃太郎電鉄西日本名産品巡り



４.コラボ装飾やフォトスポットの設置



５.岡山市内周遊スタンプラリー



６.キャラクターグリーティングの実施



・対象：

E2 山陽自動車道 吉備SA（上り線：大阪方面）

『桃太郎電鉄』 とは

「桃太郎電鉄」は、1988年の第１作発売以来、35年以上にわたって楽しまれているすごろくゲームです。プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指します。2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』は、累計販売本数が400万本を超え（2023年12月時点）、2023年11月に発売された最新作『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は、累計出荷本数が150万本を超えています（2024年12月時点）。シリーズ最大ボリュームで東・西のWマップが楽しめる、シリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町もきっとある～』は2025年11月13日発売予定。

「吉備SA上り線が桃鉄「吉備SA駅」に大変身の巻」企画詳細

１.桃鉄「吉備SA駅」オリジナルグッズの販売

桃鉄ファン必見の吉備SA駅オリジナルグッズ（全6商品）を販売します。

アクリルスタンド（1,895円）ステッカー（各447円）クリアファイル（各550円）桃鉄×廣榮堂 桃鉄きびだんご（1,512円）※15個入り

桃鉄「吉備SA駅」オリジナルグッズをお買い上げのお客さま（先着3,000名）にオリジナルショッパーをプレゼントします。

ショッピングコーナーで、桃鉄「吉備SA駅」オリジナルグッズを含み、5,000円以上をお買い上げのお客さま（先着1,000名）にPPクラフト製のプルバックカーSL（桃太郎電鉄バージョン）をプレゼントします。

オリジナルショッパープルバックカーSL（桃太郎電鉄バージョン）（PPクラフト製）

※商品は数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。※購入個数を制限させていただく場合があります。詳しくは店内掲示にてご確認ください。

※価格は全て税込みです。

２.桃鉄「吉備SA駅」フードノベルティ

吉備SA上り線レストランで、桃太郎電鉄のノベルティがもらえる限定メニュー（10メニュー）を販売します。

エビめしセット（1,700円）鬼カレー丼（1,750円）岡山寿司（1,700円）お子様うどん（700円）

※上記メニューは一例です。

※価格は全て税込みです。



限定メニューにはオリジナルのランチョンマットやランチ旗が付属しております。また、お召し上がりいただいたお客さま（先着2,000名）にオリジナルコースター１枚をプレゼントします。

３.桃太郎電鉄西日本名産品巡り

オリジナルランチョンマット・ランチ旗オリジナルコースター

ゲーム内の物件モデルにもなっている“桃鉄公認パートナー”の土産品をはじめ、西日本各地のご当地名産品等を販売します。

公認パートナーの目印

４.コラボ装飾やフォトスポットの設置

店舗の入口やショッピングコーナー内の販売台等に桃太郎電鉄コラボの特別装飾を行います。

吉備SA（上り線）に加え、岡山プラザホテル（岡山市中区）、廣榮堂 中納言本店（岡山市中区）に、桃太郎電鉄の駅到着シーンをモチーフにしたオリジナルのフォトパネルを設置します。



※装飾状況は西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社のHP（https://www.w-holdings.co.jp/） または公式SNSアカウント（Instagram及びX）で配信いたします。



（設置フォトパネル）

５.岡山市内周遊スタンプラリー

吉備SA（上り線）

関連施設3箇所（吉備SA（上り線）、岡山プラザホテル、廣榮堂 中納言本店）に、桃太郎電鉄に登場するキャラクターのスタンプを設置します。

3箇所全てのスタンプを押印した方のなかから抽選で10名さまに景品（オリジナルトートバッグ・どら焼き・きびだんご）をプレゼントします。



（設置スタンプ）

（景品内容）

６.キャラクターグリーティングの実施

令和7年11月1日（土曜）の11時・13時・15時（各回15分間）に、桃太郎電鉄に登場する桃太郎が吉備SA（上り線）に登場し、ご一緒に記念撮影が行えます。

キャラクターと記念撮影を行っていただいたお客さま（先着200名）にオリジナルマグネットをプレゼントします。

桃太郎※イメージオリジナルマグネット

※掲載画像はイメージです。内容は変更される場合がございますので予めご了承下さい。

