enishの新作麻雀ゲーム『雀エボライブ』、多井隆晴プロ参加イベント「レイド・オブ・タカハル」開催決定！

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下enish）は、新感覚麻雀ゲーム『雀エボライブ』において、2025年10月25日（土）より、麻雀界のトッププロ・多井隆晴プロが出演するスペシャル生放送イベント「レイド・オブ・タカハル」を開催することをお知らせします。生放送中に選ばれた挑戦者が多井隆晴プロと東風戦で対局、見事トップを取ることができれば、運営チームより全ユーザーにダイヤがプレゼントされます。さらに挑戦者には、順位に応じて、限定称号が後日ゲーム内で配布されます。

▼Appstoreでダウンロード

https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117(https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117)

▼Googleplayでダウンロード

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo)

▼Windows版をPCでダウンロード

https://jongevo.enish.com/pcplay(https://jongevo.enish.com/pcplay)

▼Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3697720/(https://store.steampowered.com/app/3697720/)

■ 雀エボライブとは

『雀エボライブ』は、「スキルあり麻雀」、「ハプニングあり麻雀」、そして「美少女雀士たちとの対局」を特徴とした新感覚エンタメライブ麻雀ゲームです。通常の麻雀が楽しめるモードとは別に、異能スキルを駆使した爽快な麻雀バトル、予測不能なハプニングが巻き起こる麻雀対局、そして美少女雀士たちがリアルタイムで一喜一憂する臨場感溢れる実況が流れる、エンタメモードの麻雀が楽しめます。麻雀初心者でも楽しめるサポート機能も充実しており、麻雀初級者から麻雀上級者まで、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。

エンタメ麻雀モードの詳細：

『雀エボライブ』と従来の麻雀ゲームの最大の違いは、「エンタメ麻雀モード」の存在です。同モードは、2つの要素「異能スキル」「びっくりハプニング」で構成され、刺激的で戦略性の高い対戦をお楽しみいただけます。

「異能スキル」

各ドール（キャラクター）は「異能スキル」を持っています。たとえば、「槓霊降臨」では大量のドラ牌を引き寄せたり、「幻視」では、対局相手の手牌の一部を透視する能力を発揮できたりします。プレイヤーはスキルの存在により、麻雀本来の面白さはそのままに、よりスリリングな駆け引きを楽しめます。

「びっくりハプニング」

対局中に低確率で発生し、局全体に影響を与える大規模なイベントが「びっくりハプニング」です。手牌のシャッフルや特定牌のボーナス化など、予測不能な展開が対局の命運を左右し、緊張感と興奮を高めます。

■ 多井隆晴プロが出演する「レイド・オブ・タカハル」イベント概要

イベント名 ：レイド・オブ・タカハル

開催日時 ：2025年10月25日(土)18:00~21:00

出演者 ：多井隆晴(対局)、竹内ゆうか(MC/進行)

配信場所 ：「雀エボライブ」公式Youtubeチャンネル、「雀エボライブ」公式X

配信URL ：Youtube：https://www.youtube.com/watch?v=M64hlYD2X7I

X：https://x.com/i/broadcasts/1MnxnPnooLLGO

本イベントでは、雀エボライブで視聴者が多井隆晴プロと対局することができます。

対局は全3回(東風戦/4人麻雀)を予定しており、うち2回は一般応募枠になります。多井隆晴プロに勝った者にはゲーム内限定称号「最速最強を脅かす者」や「最速最強を越えし者」などを後日プレゼントいたします。

また、誰か1人でも多井隆晴プロに勝利すると、全ユーザーにダイヤをプレゼントする特典も。プレゼントされるダイヤの量は、対局ごとに回される「ハプニングルーレット」によって決定いたします。



対局に必要なのは雀エボライブのゲームIDのみ！当日、生放送のチャット欄にゲームIDを書くだけで参加可能です（抽選）ゲームIDをチャット欄に書いたユーザーの中からハプニングルーレットを用いて対局者を抽選し、選ばれたプレイヤーが多井隆晴プロと対局をします。





■ 「レイド・オブ・タカハル」対局権をかけたエボライバー大会

同日13:00~16:00に開催される「エボライバー大会」で上位3名に入賞したプレイヤーは、夜の生放送内で多井隆晴プロとの対局に参加できます。

激戦を勝ち抜いたエボライバーたちの熱い対局をぜひ生放送でお楽しみください！

大会参加エボライバー一覧

名前 SNSアカウント

・ねむね むぅ (https://x.com/muu_o222)

・投堂サジーA (https://x.com/sazzygames)

・御初ちゃん (https://x.com/oha2chan)

・神来社らき (https://x.com/raki_karaito)

・ファンキキ (https://x.com/kikifunnel)

・野々々村ラテ (https://x.com/LatteNononomura)

・シラメイ (https://x.com/siramei4649)

・肇明日空 (https://www.youtube.com/channel/UCj6HYkokrIErMfhKAUAvYcA)

・堂下さとり (https://x.com/doushitasatori?t=gH34DUKB6PJ5KfEDAd52CQ&s=09(https://x.com/doushitasatori?t=gH34DUKB6PJ5KfEDAd52CQ&s=09))

・えむらゔぃ (https://x.com/emuravi_vt)

・滝瀬 (https://x.com/takise0906?s=21&t=XNrS7F6BzzRMGyUXLJw5KA(https://x.com/takise0906?s=21&t=XNrS7F6BzzRMGyUXLJw5KA))

・葵土彦 (https://www.twitch.tv/aoicima(https://www.twitch.tv/aoicima))

・苺梨 (https://x.com/VLiver_mairi)

・寝暗紫緒 (https://x.com/nekura_sio40)

・霧策廻転 (https://x.com/kirisakukaiten)

・あんちょび (https://x.com/anchobi_555)

・蒼天翠 (https://x.com/bluemew151?t=ufyjK6lMi3wnpYdp_XY1dQ&s=09(https://x.com/bluemew151?t=ufyjK6lMi3wnpYdp_XY1dQ&s=09))

・カズキ屋 (https://x.com/kazukiya2525(https://x.com/kazukiya2525))

・花晴りら (https://x.com/LilaHanahare)

・宇谷柚希 (https://x.com/Yuzuki_game)

※大会エントリー順





■多井隆晴プロと対局することで入手可能なアイテム



称号 ：【多井チャレンジャー】

入手条件 ：多井隆晴プロと同卓した全プレイヤー

称号 ：【最速最強を脅かす者】

入手条件 ：多井隆晴プロが1位を取った局で2位であるプレイヤー

称号 ：【最速最強を越えし者】

入手条件 ：多井隆晴プロと同卓し、1位を取ったプレイヤー

称号 ：【最速最強を知る者】

入手条件 ：【最速最強を越えし者】を持った状態で、多井隆晴プロと同卓し、1位を取ったプレイヤー

■ 雀エボライブの入手方法

本タイトルは、iOS端末、Android端末、WindowsPC、Steamでお楽しみいただけます。それぞれのデバイスでの入手場所は以下の通りです。

配信プラットフォーム：

・Appstore（iOS端末）

https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117

・Google Play（Android端末）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo

・公式ウェブサイト（Windows PC）

https://jongevo.enish.com/pcplay

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/3697720/



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営