ボナベンチュラが新作コレクション 「Tempo Incantato（テンポ・インカンタート）」 からメンズラインを2025年10月30日(木)に発売。

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ） は、


新作コレクション 「Tempo Incantato（テンポ・インカンタート）」 からメンズラインを 2025年10月30日（木）より発売 いたします。





「Tempo Incantato（テンポ・インカンタート）」＝魅了された時間


歴史を物語る石畳の路地やクラシックな建築が連なるイタリアの街並み。ドゥオーモの丸屋根、路地裏に差し込む光、石造りの柔らかなアーチ、中庭の曲線に映る静かな時間の余韻。


そんな風景からインスピレーションを受けた重厚感のあるフォルムが、ミニマルでファンクショナルなバッグにさりげない輝きを添えます。




機能美と上質さを兼ね備えたメンズライン


メンズラインでは、ビジネスからデイリーまで幅広く活躍するアイテムが豊富に登場。
洗練されたフォルムと実用性を両立し、上質なレザーが放つ存在感が際立ちます。


今シリーズは、金属部分に深みのあるガンメタカラーを採用。クラシックとモダンが融合した佇まいが、洗練された装いにさりげない深みをもたらします。






すべてのアイテムは、イタリアの熟練職人による卓越したクラフツマンシップによって仕立てられています。縫製の一針、エッジの磨きに至るまで、精緻な手仕事が生む美しさと耐久性。“本物”を知る男性のライフスタイルに寄り添う逸品です。






商品詳細（税込価格）


＜バッグ＞


各エトープ、グレージュ、ブラック、計3色展開。







ダリオ ビジネストートバッグ　価格：\275,000（税込）


マッシモ トップワイドブリーフバッグ　価格：\286,000（税込）


トマッツォ バックルクロスボディバッグ　価格：\149,600（税込）


フィリッポ ワンショルダーバッグ　価格：\169,400（税込）




＜ウォレット＞


各エトープ、グレージュ、ブラック、計3色展開。






フラップボックスコインケース　価格：\16,500（税込）


バイフォルド スリムウォレット　価格：\59,400（税込）


ラージロングウォレット　価格：\88,000（税込）




