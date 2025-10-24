“やさしく強く、美しく。” Liella!から岬 なこ、青山なぎさ、鈴原希実、結那の4名が表紙を務める「アニメイト限定版」の絵柄を解禁！

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」を10月28日（火）に発売。アニメイト通販でご予約いただけます。

10月28日（火）発売「B.L.T.12月号」の中面グラビアに、「ラブライブ！スーパースター!!」のLiella!より、岬 なこ、青山なぎさ、鈴原希実、結那の4名が登場。その4名が表紙を飾る「B.L.T.2025年12月号アニメイト限定版」の表紙画像がこの度公開された。

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

11月5日（水）に7thライブテーマソング「OPEN THE G☆TE!!!」をリリースし、さらに2026年2月には「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 7th LoveLive! ～Fly! MUSIC WORLD♪～」の開催を控えるLiella!。



今回表紙に採用されたカットは、ピンクを基調とした衣装をまとい、「やさしく強く、美しく。」というキャッチコピーの通り、可憐さの中に凛とした強さが宿るカットが印象的なビジュアルとなっている。

インタビューでは、今年開催された6thライブの舞台裏や、楽曲「OPEN THE G☆TE!!!」に込めた思いなど、これまでの歩みとこれからの展望についてたっぷりと語ってもらった。

さらに、「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」には、全5種のうち1枚がランダムで封入される生写真特典が付いてくるのでぜひお見逃しなく。

アニメイト限定版、発売決定！

表紙メンバーが異なる限定版が発売となります！

・B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版

表紙：青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）

価格：1,430円（本体1,300円）（税10%）

※B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版には別冊付録が付きません。ご了承ください。

【特典内容】

以下全5種類よりランダムで1枚

絵柄１.青山なぎさ（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」購入特典生写真【青山なぎさ（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）】

絵柄２.岬 なこ（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」購入特典生写真【岬 なこ（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）】

絵柄３.鈴原希実（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」購入特典生写真【鈴原希実（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）】

絵柄４.結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」購入特典生写真【結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）】

絵柄５.青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!） 生写真1枚

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」購入特典生写真【青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）】

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3277057/

＜注意事項＞

※10月24日現在

※通常版の表紙人物は遠藤理子＆村井優（櫻坂46）となります。

※表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容となります。

※限定版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

【商品概要】

「B.L.T.2025年12月号 アニメイト限定版」

●発売日：2025年10月28日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●価格：1,430円

●表紙：青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella! from ラブライブ！スーパースター!!）

アニメイト通販にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

