NU: カーニバル - Bliss × GiGOキャンペーン2025 開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店におきましてDarkWindが提供するBLキャラクタースマホゲーム『NU: カーニバル - Bliss』とコラボした「NU: カーニバル - Bliss × GiGOキャンペーン2025」を2025年11月7日(金)より開催いたします。

本キャンペーンは、限定景品、プライズキャンペーン、コラボたい焼きやノベルティ付きドリンクなど様々な企画をご用意しています。

今後も様々な展開が予定されている『NU: カーニバル - Bliss』を更に盛り上げる当社施策にご期待ください。

NU: カーニバル - Bliss × GiGOキャンペーン2025 」開催実施概要

■開催期間：2025年11月7日(金)～2025年12月7日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店

■開催内容：

・本キャンペーンのための当社店舗限定クレーンゲーム用景品が登場いたします。

・対象景品を展開するクレーンゲームで500円ご利用毎に「オリジナルクリアカード」がランダムで1つもらえるプライズキャンペーンを開催いたします。

・GiGOのたい焼き池袋とGiGOのたい焼き大阪道頓堀本店の2店舗でコラボたい焼き「NU: カーニバル - Bliss焼き」の販売を行います。

・全国の当社店舗で「オリジナルコースター」が付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。

クレーンゲーム用限定景品

2025年11月7日(金)展開開始

当社店舗でしか手に入らない、クレーンゲーム用景品が登場いたします。

■NU：カーニバル - Bliss マスコットぬいぐるみ vol.1(全4種類)

■NU：カーニバル - Bliss マスコットぬいぐるみ vol.2(全4種類)

■NU：カーニバル - Bliss マスコットぬいぐるみ vol.3(全4種類)

■NU：カーニバル - Bliss アクリルスタンド vol.1(全4種類)

■NU：カーニバル - Bliss アクリルスタンド vol.2(全3種類)

■NU：カーニバル - Bliss アクリルスタンド vol.3(全4種類)

▲マスコットぬいぐるみ vol.1▲マスコットぬいぐるみ vol.2▲マスコットぬいぐるみ vol.3▲アクリルスタンド vol.1▲アクリルスタンド vol.2▲アクリルスタンド vol.3

※数には限りがあるため、先着順となります。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接お問い合わせください。

プライズキャンペーン

■開催期間：2025年11月7日(金)～2025年12月7日(日)

対象のクレーンゲームで500円ご利用毎に、オリジナルクリアカード(全11種)をランダムで1枚差し上げます。

GiGO ONLINE CRANE

GiGO ONLINE CRANEでもキャンペーンにご参加いただけます。

詳しくは下記のGiGO ONLINE CRANE公式HPよりご確認ください。

公式HP ⇒ https://gigo-cranegame.com/ja

≪プライズキャンペーンに関する注意事項≫

・数には限りがあるため、先着順となります。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

・オリジナルクリアカードの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。

・画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

・キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

・GiGO ONLINE CRANEでのキャンペーン実施は、実店舗と参加条件が異なります。 詳細は公式HPをご参照ください。

コラボたい焼き

オリジナルコースター(全11種)がランダムで1枚付いてくるコラボたい焼き「NU: カーニバル - Bliss焼き」を販売いたします。

■販売期間：2025年11月7日(金)～2025年12月7日(日)

■販売店舗：GiGOのたい焼き池袋、GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店

■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。

■価格：600円(税込)

■フレーバー：プレミアムクリーム

※詳細は公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数には限りがあるため、先着順となります。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※コラボたい焼きの絵柄と、コースターの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。

■コラボたい焼き事前抽選～「NU: カーニバル - Bliss焼き」販売方法に関する注意事項～

・混雑緩和のため下記日程販売分は、GiGOアプリを使用した事前抽選を行います。

https://gigoapp.gendagigo.jp/

11月7日販売分：抽選期間10月24日～11月5日 ⇒ 抽選結果11月6日 10時

11月8日販売分：抽選期間10月24日～11月6日 ⇒ 抽選結果11月7日 10時

11月9日販売分：抽選期間10月24日～11月7日 ⇒ 抽選結果11月8日 10時

≪コラボたい焼き購入に関する注意事項≫

・登録には、GiGOアプリのインストールが必要となります。

・記載の無い日程は、終日フリー販売を予定しております。

・抽選対象日であっても、フリー販売させていただく時間を設けます。

・最新情報は、各販売店舗のXにてお知らせいたします。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、オリジナルコースター(全11種)がランダムで1枚ついてくるドリンクを販売いたします。

■販売期間：2025年11月7日(金)～2025年12月7日(日)

■販売店舗

GiGOコラボカフェスタンド札幌ノルベサ／GiGO仙台／GiGO総本店／GiGO秋葉原2号館／GiGO渋谷／GiGO難波アビオン／GiGOイオンモール岡山／GiGO広島本通／GiGO福岡天神(全9店舗)

■営業時間：各店舗の営業時間に準じます。 詳細はHPをご参照ください。

■価格：500円(税込)

※詳細は、公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。

※数には限りがあるため、先着順となります。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※コースターは、コラボたい焼きと同じものを提供いたします。また、コースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

開催記念リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。

該当の投稿をリポストされたお客さまの中から、抽選で3名様に限定景品「NU：カーニバル - Bliss マスコットぬいぐるみ vol.1～3」コンプリートセット(全12種)をプレゼントいたします。

■応募締め切り：2025年11月9日(日)

■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『NU: カーニバル - Bliss』とは

異世界のクライン大陸に飛ばされてしまった大魔法使いが、様々な眷属たちと一緒に魔力の調整を行いながら、もとの世界に帰る方法を探すキャラ育成BLスマホゲームです。

プレイヤーは主人公のエイトとなって、個性的な眷属たちと未知の異世界であるクライン大陸を救う冒険を繰り広げます。2Dアニメーションで制作された本作は、これまでのBLゲームでは見られないような最高の没入体験をお届けします。また、本作には豪華声優陣による十数人のキャラクターの魅力的なボイスが収録されており、ゲームをプレイすることで各キャラクターの気持ちと個性が伝わってくることでしょう。キャラクターたちと一緒に期間限定イベントをプレイし、特別な日を過ごして、さまざまなテーマのスペシャルシナリオをお楽しみください。

『NU: カーニバル - Bliss』の最新情報をチェック！

■公式Instagram：https://www.instagram.com/nucarnival_bliss/

■公式X：https://x.com/nucarnivalbliss(https://twitter.com/nucarnivalbliss)

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@nucarnival_bliss

■公式サイト：https://nucarnivalbliss.com/ja/

■著作権表記

(C) 2022-2025 DarkWind / NU: Carnival - Bliss(TM)

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン公式HP

https://tempo.gendagigo.jp/cp25/nucarnivalbliss/