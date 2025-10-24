ITエンジニア採用特化型ダイレクトリクルーティングサービス「Direct type」が法人企業向け特設ページを公開！～独自のデータベース、スカウト機能、手厚いサポート体制を分かりやすく紹介～
株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田 弘實）が運営するITエンジニア経験者採用特化型ダイレクトリクルーティングサービス「Direct type」は、このたび、即戦力エンジニアの採用課題を解決に導くサービス詳細とサービスの特徴について紹介する新しい特設ページを公開いたしました。
特設ページでは、企業が抱える「エンジニア経験者が見つからない」
「スカウトメールから返信が来ない」といった採用における課題に対し、
「Direct type」がどのように解決できるかを分かりやすく解説しています。
■特設ページ
https://directtype.jp/st/keisai/index.html
■特設ページで紹介する「Direct type」が選ばれる3つの理由
昨今、企業のDX推進によりエンジニア採用の競争は激化しています。特設ページでは、「理想のエンジニアに直接会いに行く」をテーマに掲げる「Direct type」が、採用成功に繋げるための独自の強みを詳しく紹介しています。
1. typeブランドから誕生した独自の会員データベース
登録者の約80％がITエンジニア経験者で構成されており、特に若手の即戦力人材の採用に強みを持っています。
半数以上が即戦力と判断されるスキルレベルを持ち、質の高い母集団へアプローチが可能です。
2. エンジニア経験者を探しやすいスカウト機能
経験職種49種、言語63種をはじめとする豊富な検索軸を用意。
スキルレベルを「経験年数」と組み合わせて定量的に検索できるため、貴社が求めるピンポイントな技術を持つエンジニアへ効率よくアプローチが可能です。
3. 初めてでも安心。満足度の高いカスタマーサポート
経験豊富なカスタマーサクセス担当が、サービス導入後のキックオフミーティングから定期的な振り返りミーティングまで一貫して支援します。
スカウト文面の改善提案や、応募後の歩留まり改善提案など、採用プロセス全体の課題解決をサポートします。
■特設ページはこちら
https://directtype.jp/st/keisai/index.html
■本件に関するお問い合わせ先
『type』『女の転職type』マーケティングチーム
TEL：03-3560-1622
「Direct type」概要資料ダウンロードはこちら(https://info.type.jp/downloadform-dtype/)
「Direct type」へのお問い合わせはこちら(https://info.type.jp/toiawaseform-dtype/)
