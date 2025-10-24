ITエンジニア採用特化型ダイレクトリクルーティングサービス「Direct type」が法人企業向け特設ページを公開！～独自のデータベース、スカウト機能、手厚いサポート体制を分かりやすく紹介～

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田 弘實）が運営するITエンジニア経験者採用特化型ダイレクトリクルーティングサービス「Direct type」は、このたび、即戦力エンジニアの採用課題を解決に導くサービス詳細とサービスの特徴について紹介する新しい特設ページを公開いたしました。

特設ページでは、企業が抱える「エンジニア経験者が見つからない」

「スカウトメールから返信が来ない」といった採用における課題に対し、

「Direct type」がどのように解決できるかを分かりやすく解説しています。

■特設ページ

https://directtype.jp/st/keisai/index.html

■特設ページで紹介する「Direct type」が選ばれる3つの理由

昨今、企業のDX推進によりエンジニア採用の競争は激化しています。特設ページでは、「理想のエンジニアに直接会いに行く」をテーマに掲げる「Direct type」が、採用成功に繋げるための独自の強みを詳しく紹介しています。

1. typeブランドから誕生した独自の会員データベース

登録者の約80％がITエンジニア経験者で構成されており、特に若手の即戦力人材の採用に強みを持っています。

半数以上が即戦力と判断されるスキルレベルを持ち、質の高い母集団へアプローチが可能です。

2. エンジニア経験者を探しやすいスカウト機能

経験職種49種、言語63種をはじめとする豊富な検索軸を用意。

スキルレベルを「経験年数」と組み合わせて定量的に検索できるため、貴社が求めるピンポイントな技術を持つエンジニアへ効率よくアプローチが可能です。

3. 初めてでも安心。満足度の高いカスタマーサポート

経験豊富なカスタマーサクセス担当が、サービス導入後のキックオフミーティングから定期的な振り返りミーティングまで一貫して支援します。

スカウト文面の改善提案や、応募後の歩留まり改善提案など、採用プロセス全体の課題解決をサポートします。

■特設ページはこちら

https://directtype.jp/st/keisai/index.html

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

-------------------------------------------------------------------

コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5866 万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■835名（2024年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営

転職フェアの開催

人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業

IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。

