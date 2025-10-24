HIPHOPメディアミックスプロジェクト“パラライ”初のファンフェス『Paradox Live Fanfest「Dope Box」』「ABEMA PPV」にて11月16日（日）に独占生放送決定！

株式会社AbemaTV(C)Paradox Live2025

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年11月16日（日）に開催される、大人気HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」初のファンフェス『Paradox Live Fanfest「Dope Box」』を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生放送いたします。

「Paradox Live」（通称パラライ）は、2019年11月に始動した、avex×GCRESTによるHIPHOPメディアミックスプロジェクトで、近未来の日本を舞台に、それぞれ異なる音楽ジャンルで頂点を目指すHIPHOPチームたちが、“音楽”を通じてNo.1を競い合う姿を描きます。人気声優・歌い手・俳優など総勢29名の豪華キャストが参加し、さらにファン投票によって物語の展開が左右されるなど、現実と物語がシンクロする仕掛けが話題に。リアルライブの開催のほか、アニメ化、舞台化などさまざまなメディアミックス展開が行われており、新時代のHIPHOPエンターテインメントとして注目を集めています。

このたび「ABEMA PPV」での独占生放送が決定した、初のファンフェス『Paradox Live Fanfest「Dope Box」』には、22名の豪華キャスト陣が集結するほか、スペシャルゲストとして各チームの楽曲を手がける作家陣も出演。“お楽しみ箱（Happy Box）”をテーマに、ライブステージをはじめ、キャストと作家陣の一夜限りのコラボレーションなど、フェス限定のスペシャルコンテンツも満載のイベントが予定されています。

「ABEMA PPV」では、一般チケットに加え、「全景マルチアングル映像」「デジタルチケット」「映像特典」の3つの特典がついてくる特典付きチケットも販売。2025年10月24日（金）18時よりチケット販売（※1）を開始し、一般チケットは4,400円、特典付きチケットは6,600円(ともに税込)で購入・視聴することができます。（※2）またチケットを購入された方は、2025年11月24日（月）23時59分まで見逃し配信をお楽しみいただけます。

さらにキャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」（※3）に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に800円をキャッシュバックいたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

（キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-paradox-20251116）

ぜひ「ABEMA」で“パラライ”の世界観を余すことなく体感できる初のファンフェスをお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360043971551）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,080(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『Paradox Live Fanfest「Dope Box」』独占生放送 概要

▼放送日時

2025年11月16日（日）17時開演（放送開始16時30分～）

▼見逃し配信期間

2025年11月24日（月）23時59分まで

▼視聴料金

【一般チケット】4,400円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として800円が生じます。

【特典付きチケット】6,600円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,400円が生じます。

▼販売期間

2025年10月24日（金）18時～2025年11月24日（月）21時59分

▼視聴・購入ページ

https://abema.tv/live-event/c6ad8550-2309-4ae3-ac90-7f3d619b8a0f

▼出演者（敬称略）

【BAE】梶原岳人/96猫

【The Cat'sWhiskers】竹内良太/林勇/寺島惇太

【cozmez】小林裕介/豊永利行

【悪漢奴等】近藤孝行/土岐隼一/畠中祐/矢野奨吾

【VISTY】中島ヨシキ/伊東歌詞太郎/愛美/住谷哲栄

【AMPRULE】井上麻里奈/置鮎龍太郎

【1Nm8】天月/北村諒/千葉翔也

【獄Luck】バトリ勝悟/立花慎之介

【スペシャルゲスト】MICRO/SIMON/GASHIMA from WHITE JAM/心之助&Mt' from WAYZ/gb/CASPER/Young Yazzy/大志

※出演者は予定となり変更する場合がございます。予めご了承ください。

▼特典付きチケット購入特典

特典１.：全景マルチアングル映像

特典２.：デジタルチケット（1種）

特典３.：映像特典

※２.特典の送付は2025年11月28日(金)18時よりABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※２.ダウンロード期間は12月27日(土)23時59分までとなります。ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

※２.内容は一部変更になる可能性がございます。

※３.「映像特典」は本配信ページ本編内でお楽しみいただけます。

・販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録で800円のキャッシュバックキャンペーンも！

本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVのチケットを購入した上で、対象条件を満たした方に800円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-paradox-20251116）をご確認ください。

※月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生放送につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※公演中のチケット購入も可能です。なお本番組は、放送中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本公演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872