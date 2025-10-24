CGOドットコム、セブン-イレブン・ジャパン、NEC三社で未来のコンビニ体験価値を創造するプロジェクトを開始

合同会社CGOドットコム

合同会社CGOドットコム（総長：バブリー、以下「CGOドットコム」）は、株式会社セブン-イレブン・ ジャパン（以下、セブン-イレブン・ジャパン）および日本電気株式会社（以下、NEC）と共同で、コン ビニエンスストアにおける新たな体験価値創出プロジェクトを開始しました。

ギャル式ブレスト(R)︎を起点に、コンビニエンスストアでの体験設計・企画提案までを一気通貫で行 い、「商品を買う」から「体験を楽しむ」へと顧客価値を転換する新しい施策を創出。2025年度には 実証実験フェーズへの展開を予定しています。

【実施背景】

小売業界が直面する構造的課題

少子高齢化が進行する中、若年層をはじめとした人の消費行動は多様化し、従来の「物を買う」 目的だけでは来店動機を維持しづらい状況が生まれています。特にコンビニエンスストアにおい ては、利便性だけでなく、体験価値や共感を伴う新たな購買体験の提供が求められるようになり ました。

そうした中、創業から50年を迎えたセブン-イレブン・ジャパンもまた、顧客の平均年齢上昇と若年 層（特にZ世代・アルファ世代）の利用減少という課題があり、若年層の利用促進に向けて、従来 の商品を中心とした販売促進施策（例：割引、特典など）に加えて、顧客の感情や価値観に訴求 する購買促進施策への転換の必要性が高まっていました。

そこで、本プロジェクトを実施するにあたり、まずは若年層に向けてコンビニエンスストアへのイ メージをヒアリングを実施したところ、「ひとりで行く場所」「定番のものを買う」「滞在時間は最小 限」など、「用があるから行くだけの場所」という意見が複数見られました。そのため、商品軸以外 の施策、特に複数人での来店や購買行動を促す施策を創出することで、コンビニエンスストアに おける体験価値の向上を目指しました。また、セブン-イレブン・ジャパンをクライアントに持つNEC が参画することで、共同開発プロセスを通じてイノベーション文化の醸成、チームコミュニケーショ ンの円滑化、メンバーのモチベーション向上にもつなげることを狙いました。

CGOドットコムは、ギャル式ブレスト(R)︎※による自由なアイデア創出を起点に、ターゲット層への ユーザーヒアリングやデスクトップリサーチを実施。得られたインサイトをもとに、複数人来店を促 す体験設計と企画提案までを一気通貫で支援しました。

※CGOドットコムが独自に開発した「ギャル式ブレスト」のフォーマットを使用し、新たな可能性の「タネ」を発見、そしてカタチ に落とし込むプログラムです。ギャルの直感的で忖度のないコミュニケーション方法を体験できます。ブレスト（ブレインストー イング）とは、複数の参加者が1つのテーマについてディスカッションを行い、自由にアイディアを出して新しい解決策や考え 方を生み出していく手法のこと。

異業種コラボレーションによるイノベーション

今回共同でプロジェクトに参加したNECとセブン-イレブン・ジャパンは長年のビジネスパートナー として、店舗システムや業務効率化において協業されています。ただし、今回のプロジェクトでは、 単なるIT導入ではなく、「リテーラーであるセブン-イレブンとITベンダーであるNECが互いの知見

を持ち寄り、現場で使える新たな体験価値を共創する」という新しいアプローチを採用。本プロジェ クトを担当していただいたセブン-イレブン・ジャパン執行役員 リテールデザイン部長の山口圭介 氏は「ITベンダーの立場としても小売りの現場を知ることが必要となっており、その中でも NECの皆さんには生の現場を知れる機会はものすごく大事にしていただいていて、有効に活用し 合える展開を生み出すことが重要」だと話します。

そこにCGOドットコムが参画することで、若年女性の視点を取り入れた自由な発想と、忖度のないコミュニケーションを実現し、三社それぞれの強みを活かした体験価値の創出を目指しました。

【実施レポート】

要件定義に基づき、若年層が複数人で来店・購買したくなるアイデア出しを目的に、ギャル式ブレ スト(R)︎を実施しました。

まずCGOドットコムから参加者に「ギャル式のコミュニケーション方法」を共有。次に、過去の人生 経験から「複数人で行動する動機」を洗い出していきました。「複数人で行動する動機」をもとに、 「複数人で行きたくなる未来のセブン」についてグループでアイデアブレストを実施。

「2人でハートを作らないと買えない商品がある」「来店する人数によって購入できる商品が変わ る」「誰かと一緒に購入するとチェキが撮れる」「レジ画面にサプライズメッセージを表示できる」な ど、若者の情緒に訴求する複数人来店施策案が200個以上生まれました。

専用のワークシートをもとにアイデアを共有し合うCGOドットコムとセブン‐イレブン・ジャパン、 NECのメンバー

体験価値の抽出と深掘り

ギャル式ブレスト(R)︎で生まれた200を超えるアイデアを分析し、若年層が求めるコンビニエンススト アの体験価値を抽出しました。そこから見えてきたのは：

1. 共有体験の価値 - 単に商品を購入するだけでなく、その過程を誰かと共有することで生まれる 喜び

2. サプライズ要素の重要性- 予測不可能な驚きや発見がある空間としてのコンビニ 3. 自己表現の場としての可能性 - SNSで共有したくなるような体験や、自分らしさを表現できる場 所

4. 情緒的つながりの創出 - 機能的価値を超えた、感情に訴えかける体験の重視

これらの価値要素をもとに、店舗の物理的制約（店舗の狭さ）を考慮しながら、ユーザーヒアリン グ、デスクトップリサーチ、ライトな実証実験などを経て、具体的な体験設計に落とし込んでいきま した。セブン-イレブン店舗の空間自体が価値につながるという結果も得られたため、物理的なも のを増やすのではなく、心理的な価値を高める施策を重点的に検討しました。

さらに、ターゲット層へのユーザーヒアリングや実店舗でのリサーチを重ねながら、最終的な企画 提案へとつなげました。特に注目したのは、「複数人での来店」を促進する仕掛けです。「楽しい」 「ワクワクする」という買い物体験は2人以上でのケースが多く、家族や友人同士など、「誰かと店 舗を訪れた時に複数名のニーズに同時に応えられる体験」が良いのではないか、という視点を企画に反映させました。

【成果】

ギャル式ブレスト(R)︎終了後に実施したアンケート調査では、実施満足度【8.7／10点】と高い評価を いただきました。同調査では、「今後の企画立案に活かせる学びを得た」など、ポジティブな声も多 く寄せられています。

（参加者の声）

「今回のイベントで、新規アイデアを考える際には自分の体験を共有し、感情が昂った瞬間から発 想していく大切さや楽しさが分かりました。今後の業務でぜひ取り入れていきたいと感じました」 「感情を言語化(擬音でも)出来た事で、普段のブレストより多くの気づきがありました。人が『集ま りたくなる場』になり、商品・品揃えだけではない、新たな価値を生みだせると思います」

【今後の展開】

本プロジェクトで策定した体験価値創出企画をもとに、2025年度中には実店舗での実証実験を行 う予定です。また、今回の知見を活かし、インバウンド対応や地域特性を活かした店舗づくりなど、 他の重点課題にも展開していくことを検討しています。

セブン-イレブン・ジャパンご担当者さまからのコメント

ブレストを実施し、無意識のうちに会社や自身の常識の範囲でしか物事を考えられなくなっている ことに気づきました。CGOメンバーの皆様のサポートにより自由な発想を後押しいただいたこと で、弊社だけでは考えられないアイデアが多く生まれたと思います。

今後の議論の在り方も考えさせられる貴重な体験をさせていただき感謝しております。 今回の企画を未来のセブン-イレブンの姿につなげていきたいと思います。



NECご担当者さまからのコメント

場づくり、マインド、物事の捉え方、ブレストへの参加姿勢、多くの面で学ぶことが多くとても 有意義な時間を過ごすことができました。

最初はなかなか馴染めないかなという不安もありましたが、どんなアイデアも肯定してもら える空間でのブレストを通じて、最後にはしっかりと自分の意見を持てたこと、発表できたこ とは自分の中で自信に繋がりました。

相手の意見を肯定する姿勢や枠に囚われない柔軟な発想など、ギャル式ブレストで身につ いたギャルマインドが普段の業務にも活きているなと感じる場面が多くあり、一年目にこの ブレストを経験できてよかったと心から思います。

ギャルマインドを心に宿して業務に取り組むことはもちろん、今度は私が社内にギャルマイ ンドを広げていくことも目標です！NEC全体をギャルマインドでアゲていけるよう頑張ります！

主催者概要

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 様

https://www.sej.co.jp

日本電気株式会社 様

https://jpn.nec.com/index.html

合同会社CGOドットコム

CGOドットコムは「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションに、日本社会の固定観念をポップ に変えていく、総合バイブスコンサルティング会社です。

主力サービスである「ギャル式ブレスト(R)︎」は、チームの本音や直感を引き出し、コミュニケーション を活性化する体験型プログラムです。

組織内の忖度文化の解消やコミュニケーションの円滑化、アウターブランディングとしてのクリエイ ティブアイデアの創出をサポートします。

▶︎三菱鉛筆(株)様や東急建設(株)様、札幌市役所様など、90社以上の企業団体様との導入実績 ▶︎掲載メディア「news zero」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」「Forbes Japan」「日本経済新

聞」「日経MJ」「NHK」「激レアさんを連れてきた。」「スッキリ」など

