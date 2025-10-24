昨年大好評だったアパレルブランド「RAGEBLUE」とのコラボアイテム！第2弾の今年は、遂に「辛ラーメン」が登場！！10月31日（金）からニットやスウェットなど、秋冬アイテムを発売。

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、世界100カ国以上で販売中のグローバルブランド「辛ラーメン」と、株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するアパレルブランド「RAGEBLUE（レイジブルー）」とのコラボレーションアイテム（全5型）を開発しました。昨年大好評だった「ノグリラーメン×RAGEBLUE」に続く、コラボ第2弾となる今回のアイテムは、2025年10月31日（金）より、「RAGEBLUE」の全店舗と、and ST ストアの一部店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWNよりご購入いただけます。

【辛ラーメン×RAGEBLUE特設サイト】（10月31日（金）より公開）

https://www.dot-st.com/rageblue/cp/shinramen(https://www.dot-st.com/rageblue/cp/shinramen)

「辛」の文字が映えるニットなど、秋冬アイテム全5型を展開！ 店舗限定イベントやPOPUPも開催。

今回の取り組みは、「RAGEBLUE」が毎回好評を博している飲食ブランドとのコラボレーション企画の新作として、「辛ラーメン」をパートナーに迎えていただく形で実現しました。「RAGEBLUE」は、TRADルーツのカジュアルをベースに、シンプルに削ぎ落として時代の気分でデザインを表現するブランドです。2024年10月に発売し、大好評を博した「ノグリラーメン」と「RAGEBLUE」のコラボアイテムは、一部商品は早々に売り切れになるなど、多くの反響をいただきました。

昨年に続く、コラボ第2弾となる今回は、秋冬らしい“辛”の文字を組み込んだオリジナルのノルディック柄のデザインと象徴的な”辛”ロゴをあしらったデザインのニット2型と、「辛ラーメン」の製品パッケージを並べたプリントデザインと「辛ラーメン」ブランドグローバルキャッチコピーの「Spicy Happiness In Noodles」を着こなしやすく落とし込んだスウェット2型、昨今トレンドのフットボールマフラーをベースにしたマフラー１型の男女問わず着用できる合計5型をラインナップ。

RAGEBLUE全店舗とand STストア、公式WEBストアand STにて、コラボアイテムをお買い上げいただいたお客様には、先着で「辛ラーメン 袋麺」と「辛ラーメン トゥーンバ 袋麺」をプレゼントします。（なくなり次第終了）

さらに一部店舗限定の特別企画もご用意。and ST TOKYOでは、どなたでもチャレンジ可能な「辛ラーメンが手に入るクレーンゲームイベント」を実施します。また、株式会社ゼットンが運営する中目黒の「韓国ポチャ イヨサンソウル」においては、期間限定POPUPを開催。コラボアイテムの展示やコラボメニューの展開、お得なクーポンをご用意しています。

「辛ラーメンｘRAGEBLUE」コラボ概要

今回のコラボレーションでは、「辛ラーメン」のアイコニックなデザインを落とし込んだニットやスウェットなど、秋冬シーズンに活躍するアパレルアイテム全5型を展開します。商品の詳細および販売情報は以下の通りです。

【コラボアイテム概要】

■アイテム一覧（公式WEBストア and ST[アンドエスティ]）

https://dot-st.to/m/shinramyun_item

■発売日時

店舗：2025年10月31日（金）

WEB：2025年10月31日（金）10:00～

■取扱い店舗：

＜RAGEBLUE全店舗＞

＜and ST ストアの一部店舗＞

and ST TOKYO / and ST なんばCITY / and ST ららぽーと安城 / and ST ミナモア/ and ST エミテラス所沢 / and ST イオンモール盛岡南 / and ST 浅草ROX・3G

＜公式WEBストア＞

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）：https://www.dot-st.com/

ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/rageblue/

「辛ラーメン×RAGEBLUE」コラボアイテム詳細

商品名：【辛ラーメン】コラボ/ビッグロゴニット

価格：7,990円（税込）

カラー展開：ブラック09,レッド36,ネイビー86

サイズ：M,L

商品名：【辛ラーメン】コラボ/ジャガードニット

価格：7,990円（税込）

カラー展開：イエロー04,レッド35,ネイビー85

サイズ：M,L

商品名：【辛ラーメン】コラボ/パッケージデザインスウェット

価格：6,600円（税込）

カラー展開：ブラック09,グレー15

サイズ：M,L

商品名：【辛ラーメン】コラボ/イラストスウェット

価格：6,600円（税込）

カラー展開：ブラック09,グレー15

サイズ：M,L

商品名：【辛ラーメン】コラボ/ニットマフラー

価格：3,990円（税込）

カラー展開：ブラック09,レッド35

サイズ：FREE

「韓国ポチャ イヨサンソウル」で期間限定POPUPを開催！

コラボレーションアイテム発売を記念し、10月31日（金）から11月12日（水）までの期間限定で、中目黒の「韓国ポチャ イヨサンソウル」にてPOPUPストアをオープンします。店内ではコラボアイテムを展示するほか、限定メニューの『プデチゲ』や『RAGEブルーソーダ』をお楽しみいただけます。コラボメニューを注文した方にはお得なクーポンもプレゼントしています。

【POPUP概要】

開催場所：「韓国ポチャ イヨサンソウル」（東京都目黒区上目黒１丁目７－８ Aperto Nakameguro, １F）

開催期間：10月31日（金）～11月12日（水）

内容：

1. 「辛ラーメン」×「RAGEBLUE」のコラボアイテム展示

2. 期間限定コラボメニューを展開

＜コラボメニュー＞

メニュー名：RAGEBLUE×辛ラーメンコラボ『プデチゲ』

価格：1,280円（税込）

メニュー名：RAGEBLUE×イヨサンソウルオリジナルドリンク『RAGEブルーソーダ』

価格：680円（税込）

3. コラボメニューを注文していただいた方限定でお得なクーポンプレゼント

「RAGEBLUE」について

アメリカンカジュアルとヨーロピアンテイストを融合させ、素材とディテールにこだわり、その時々のトレンド要素を取り入れたデイリースタンダードスタイルを提案しているカジュアルブランドです。全国に36店舗（2025/10月末）を展開し、20代後半から30代前半の男女をターゲットにしています。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ）＞ https://www.dot-st.com/rageblue/

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/rageblue_official/

＜公式X＞ https://twitter.com/RAGEBLUEpress

＜公式TikTok＞ https://www.tiktok.com/@rageblue_official

「辛ラーメン」について

韓国に本社を構える農心が製造・販売しているインスタントラーメン。1986年に韓国で発売。韓国で初めて辛さを売りにした製品として大ヒットし、現在では韓国だけでなく日本やアメリカ、ヨーロッパと世界各地で販売されています。農心は現在、辛ラーメンを含めた韓国インスタント麺市場でのシェア率が56%に達し、30年以上にわたり1位（※）の座を維持し続けています。「Spicy Hapiness In Noodles」はもっと沢山の国で楽しまれるように「辛ラーメン」に込めたブランドグローバルキャッチコピーです。

製品の象徴でもある「辛（シン）」の文字の通り、ピリッとした辛さが特徴。厳選した唐辛子の「辛さ」、ブレンドしたオリジナルスパイスと素材の旨み成分がたっぷり溶け込んだ「旨味スープ」、「旨さ」と「辛さ」がマッチした絶妙なおいしさがクセになる「うまからっ！」味に仕上がっています。スタンダードな袋麺から、手軽なカップ麺、汁なしタイプの焼きそばまで、幅広いラインナップが揃っています。

※Nielsen IQ Korea 2024年調べ

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/