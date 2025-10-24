Audire（アウディーレ）が、昨年即完した”母支持率No1ドレス”を再販！10月29日18時より
日本日本テレビアナウンサーが運営するアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」は、昨年の秋冬コレクション発売後、わずか6日で完売し、再販分も売り切れとなった「Trumpet cuffs dress」につきまして、再入荷のお問い合わせを多く頂き、今年の秋に再販をいたします。
2025年10月29日（水）18:00より販売開始
ストンと体のラインを拾わないシルエットにも関わらず、アクセサリーを合わせやすいボートネックに、程よいデザイン性と、トキメキを与えてくれるトランペットのようなカフスが”使い勝手”よさそう！との声も。
Trumpet cuffs dress
Size：Free
Color：Black / Navy
Price：\37,400-(in tax)
トランペットのように広がるカフスに、華やかさを宿して。
体のシルエットを拾わないのに、ひとたび着れば“心躍る” そんなドレスを作りたい！という想いを形にしました。
たっぷりしたシルエットだからこそ ボートネックで女性らしさと抜け感を演出しほんのり甘い、バランスのとれた１枚に。
◆Audireについて
はたらく日々に、凛と、心地よいスタイルを叶える服、Audire。いつでも、どこでも、凛とした雰囲気を纏っていたい。何かに打ち込んでいるときも 大切な人と過ごすひとときも。少しの不安に晒されているときでさえ 、 “ありたい自分”でいられることが心地よい。
日本テレビアナウンサーの声をもとに、現代社会を生きるあらゆる女性たちが いつ、どんなシーンにおいても身に纏えばすっと背筋が伸び、 軽やかに、自分らしく振る舞えるプロダクトを届けていきます。服そのものの提案だけではなく、その過程にも寄り添うブランドであることを目指しています。
◆商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ
73 Showroom：03-6447-4188／info@73showroom.com
◆一般のお客様のお問い合わせ
Audireカスタマーセンター：https://audire.channel.io/support-bots/88937
《問い合わせ窓口》
営業時間：11:00-18:00 (定休日：土日祝日)
《オンラインストア》
https://audire.jp/