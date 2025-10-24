BAUM×ザ・プリンス パークタワー東京　樹木の香りと緑に包まれる、1日2室限定のラグジュアリーステイ【ザ・プリンス パークタワー東京】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

都会の喧騒から離れ、自分とゆっくり向き合うひととき 宿泊プラン「Return to Yourself with BAUM」

ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人：神田泰寿）は、ホテル開業20周年を記念し、「樹木との共生」をブランドコンセプトとするスキン&マインドブランド“BAUM”とコラボレーションした宿泊プラン「Return to Yourself with BAUM」を2025年10月24日（金）から11月30日（日）まで1日2室限定で販売いたします。

当ホテルは都会の中心にありながら芝公園の緑に寄り添う立地にあり、樹木との共生をテーマとする“BAUM”とコラボレーションした、木の温もりと樹木の香りに包まれる特別な宿泊体験をお届けいたします。

樹木との共生をテーマとする“BAUM”

客室のインテリアは、スタイリスト作原文子氏が手掛け、セレクトした上質な家具やこだわりの小物で設えた東京の特等席から、絶景を見ながらお寛ぎいただけます。このプランのためだけに描かれたアーティスト ミズタユウジ氏のオリジナルアートや、温かい手触りのベッドスローやクッションなど客室に備えたこだわりのアイテムをお楽しみいただけます。

アーティスト ミズタユウジ氏のオリジナルアートなど

また、BAUMのコンセプトにインスピレーションを受けてホテルパティシエが考案したスイーツプレートもご用意いたしました。客室内でお試しいただけるBAUMのハンドウォッシュやオーデコロンなどに加え、お持ち帰りいただけるBAUMのスキンケアセットで、ご自宅でもリトリート気分でお過ごしいただけます。

パティシエが考案したスイーツプレートBAUMの製品をお試しいただけますBAUMのルームスプレー

芝公園の豊かな緑に囲まれた静かな環境と、BAUMが大切にする樹木の恵みと、心地よい香りが響き合う、都会にいながら森の中で寛ぐようなラグジュアリーリトリートをご満喫いただけます。

◆Return to Yourself with BAUM 概要◆

【期 間】2025年10月24日（金）～11月30日（日）

【料 金】パノラミックコーナーキング20階 1名さま\55,800より

※1室2名さまご利用時 ※1日2室限定

【内 容】

・BAUMコラボレーションルーム

・BAUMスキンケア トライアルキット ※1名さま1セット ※お持ち帰りいただけます

ハイドロ エッセンスローション n／モイスチャライジング オイル n／特製サンプル フェイスウォッシュ フォーム

・客室でお試しいただけるBAUMアイテム

アロマティック ハンドウォッシュn、アロマティック ボディローション、アロマティック ルームスプレー、オーデコロン ウッドランド ウインズ

・BAUMスイーツプレート ※1名さま1プレート

・suwaruによるオリジナルの睡眠瞑想

トータルウェルネスカンパニー スワル株式会社が提供する、都心にいながら深い自然の中にいるような

睡眠瞑想をご体験いただけます。

・東京タワー側確約

【WEB】https://www.princehotels.co.jp/parktower/plan/withbaum/

【ご予約・お問合せ】 宿泊予約係 TEL:03-5400-1111（10:00A.M.～6:00P.M.）

Sky Bar & Dining Stellar Garden × BAUM オリジナルカクテル「翠檜」 \2,800

※消費税込・サービス料別

期間：2025年11月1日（土）～12月30日（火）

場所：Sky Bar & Dining Stellar Garden（33F）

ステラガーデンのバーテンダーがBAUMの世界観・香りにインスピレーションを受け考案。森林浴をイメージし、ジン、ラベンダー緑茶、ハーブなどのほか、最後に檜ビターズをたらして味わっていただく、深呼吸したくなるさっぱりしたカクテルです。

オリジナルカクテル「翠檜」

※料金には消費税・サービス料が含まれております。（宿泊税別）

※上記内容はリリース時点（10月24日）の情報であり変更になる場合がございます。

※当社のレストランにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。