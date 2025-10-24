プロ野球ドラフト会議　近畿大学硬式野球部から2名が指名　勝田成内野手　広島東洋カープ3位指名　阪上翔也外野手　東北楽天ゴールデンイーグルス7位指名

本日、令和7年（2025年）10月23日（木）にプロ野球ドラフト会議が開催され、近畿大学体育会硬式野球部の勝田成選手が広島東洋カープから3位指名、阪上翔也選手が東北楽天ゴールデンイーグルスから7位指名を受けました。




【コメント】
■監督　光元一洋（50歳）
学校法人近畿大学の創立100周年という記念すべき年に、2名の指名を受けることができ、たいへん嬉しく思う。2人が努力し続けてきた結果が、今日の指名につながったと思う。これからプロ野球選手として、泥臭くチームのために活躍できる選手に成長してほしい。

■勝田成選手（22歳）
指名を受けることができ、すごく嬉しい気持ちと、ほっとした気持ちが込み上げてきている。自分は赤色のリストバンドと手袋を使っており、広島東洋カープのチームカラーに縁があるので、球場を真っ赤に染めたい。現役選手で最も身長の低い選手になるが、身体の小さい野球少年に夢や希望を与えられる存在になりたい。

■阪上翔也選手（21歳）
自分の名前が呼ばれるか心配していたが、呼ばれて率直に嬉しい。東北楽天ゴールデンイーグルスには、高校・大学の先輩である小深田大翔選手がいるので、一緒に日本一をめざしたい。走攻守全てにおいて積極的にプレーできるという強みを生かして、トリプルスリーやゴールデングラブ賞、2000本安打を目指せる選手になりたい。

【選手プロフィール】
■勝田成（かつだなる）内野手
近畿大学経営学部経営学科4年
生年月日　：平成15年（2003年）6月21日（22歳）
出身地　　：大阪府大阪市
出身高校　：関西大学北陽高等学校
身長・体重：163㎝・71㎏
投・打　　：右投・左打

■阪上翔也（さかうえしょうや）外野手
近畿大学経営学部経営学科4年
生年月日　：平成15年（2003年）11月1日（21歳）
出身地　　：兵庫県伊丹市
出身高校　：神戸国際大学附属高等学校
身長・体重：180㎝・90㎏
投・打　　：右投・左打

【近畿大学体育会硬式野球部】
■指導体制
部長　：田中ゆふ（たなかゆふ）
副部長：下村留美（しもむらるみ）
副部長：南栄治（みなみひではる）
副部長：石井大智（いしいだいち）
監督　：光元一洋（みつもとかずひろ）
コーチ：松丸文政（まつまるふみまさ）
　　　　所裕久（ところひろひさ）
　　　　河野大地（かわのだいち）

■概要
創部　　：昭和24年（1949年）
部員数　：88人（うち学生コーチ9人、マネージャー10人）
主将　　：勝田成
練習場　：近畿大学生駒総合グラウンド（奈良県生駒市西菜畑町2932）
競技成績：関西学生野球連盟リーグ戦　優勝（50回）（旧関六含む）
　　　　　全日本大学野球選手権大会　優勝（4回）
　　　　　明治神宮野球大会　優勝（2回）など

■現役プロ野球選手
畠世周（平成29年卒、阪神タイガース）
小深田大翔（平成30年卒、東北楽天ゴールデンイーグルス）
佐藤輝明（令和3年卒、阪神タイガース）
※過去プロ野球選手は現役選手も含めて70人輩出

