大学祭のフィナーレで500機のドローンが東大阪の夜空を彩る！ 学校法人近畿大学創立100周年記念のドローンショーを実施
学校法人近畿大学（大阪府東大阪市）は、物流ドローン及びドローンショーの企画・運航サービスを提供する株式会社AlterSky（愛知県豊田市）協力のもと、大学祭「第77回生駒祭」の最終日となる令和7年（2025年）11月4日（火）、東大阪キャンパスにおいて、創立100周年を記念した特別企画として、500機のドローンを用いたドローンショーを実施します。
【本件のポイント】
●学校法人近畿大学創立100周年を記念し、500機のドローンを用いたドローンショーを開催
●学生提案のデザインを取り入れ、「学園章」や「近大マグロ」など近畿大学ならではのモチーフが夜空を彩る
●「第77回生駒祭」のフィナーレとして実施し、学生だけでなく一般の方も楽しめる公開イベントに
【本件の内容】
学校法人近畿大学は今年創立100周年を迎えます。創立記念日である11月5日を前に、学生や地域の方々に楽しんでいただける記念イベントとして、ドローンショーを実施します。令和7年（2025年）11月2日（日）から4日（火）まで行われる大学祭「第77回生駒祭」のフィナーレとして実施するもので、学内外の来場者が自由に観覧できます。
学生提案のデザインを取り入れた、「学園章」や「近大マグロ」などの近畿大学ならではのモチーフが、500機のドローンによって夜空に描かれます。さらに、つんく♂氏が令和7年（2025年）入学式のために作ったオリジナル曲、在学生による男女混合ユニットであるKINDAI WELCOMESの「Hey Good! 未来に向かって」など近畿大学関連の楽曲がショーを盛り上げます。また、DJ演出も予定しており、学生・地域・大学が一体となって楽しめるイベントをめざしています。
【開催概要】
日時：令和7年（2025年）11月4日（火）19：00～19：15
※雨天または強風の場合は中止。中止の判断は当日行います
場所：近畿大学東大阪キャンパス Eキャンパスグラウンド
（大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）
対象：本学学生、教職員、一般の方（参加無料、事前申込不要）
※小さなお子さま向けの専用観覧エリアを設置
演出：株式会社AlterSky
