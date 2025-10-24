フリーランスITエンジニアの39.4%が正社員に興味を示し、オファー検討意向は全職種トップクラスに

株式会社GIG

株式会社GIG（所在地：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、2025年9月にフリーランス・業務委託経験のある方308名を対象とした「トランジション採用」に関する調査を実施しました。

働き方の多様化が進むなか、フリーランスや業務委託の経験を持つ人材を正社員として採用する「トランジション採用」が広がりをみせています。

今回の調査から、需要の高いITエンジニア層が、企業が提示する条件次第で正社員への移行（トランジション採用）に結びつきやすい人材であることがわかりました。

- 調査名：フリーランス・業務委託経験者を対象としたトランジション採用に関する調査（Workship / GIG）- 調査期間：2025年9月- 調査対象：フリーランス・業務委託経験のある方- 調査方法：フリーランスマッチングサイト「Workship」に登録されているフリーランス・業務委託経験者- 有効回答数：308名（設問によって異なる）1.ITエンジニアの39.4%が正社員に興味ありと回答

Q8「あなたは正社員として働くことに興味がありますか？」に対し、ITエンジニア・開発系は「興味がある」と39.4%が回答し、全業種中で高い水準を示しました。クリエイティブ系（18.5%）や映像系（11.5%）と比較しても、関心が高い傾向があります。

2.取引先からのオファーを受けたいと回答したITエンジニア・開発系の割合は7.6%。全職種中でトップの意向

上記（Q10）の取引先からのオファーに対して、「オファーを受けたい」と回答したITエンジニア・開発系の割合は7.6%で、これも全職種中でトップの意向です。さらに「待遇や業務内容など、条件によって検討したい」も53.0%に上ります。

まとめ

今回の調査により、ITエンジニア・開発系人材が、キャリアを「正社員」か「フリーランス」の二択で固定せず、条件次第で柔軟にキャリアを選択する傾向が明らかになりました。

これらの結果は、ITエンジニア層が、企業が提示する条件次第で正社員への移行（トランジション採用）に結びつきやすい人材であることを示しています。

その他「フリーランス・業務委託が正社員として働くための最重要条件」や「副業・専業フリーランスごとの興味度の違い」など、フリーランスや業務委託の経験を持つ人材を正社員として採用する「トランジション採用」について調査いたしました。

