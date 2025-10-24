こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
100円朝食×経営学部松本ゼミ コラボ企画 株式会社 明治の人気商品を使用したオリジナルメニューを提供
近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）10月28日（火）から10月30日（木）までの3日間、学生食堂で「100円朝食」を提供し、28日（火）と29日（水）には、株式会社 明治 関西支社（大阪市中央区）の人気商品である「明治おいしい牛乳」や「ザバスMILK PROTEINヨーグルト脂肪0」をメニューに取り入れます。これは、令和6年（2024年）に開催した「課題解決型KINDAIビジコン」の入賞企画を実現したものです。
【本件のポイント】
●学生健保共済会の支援により、従来500円程度の朝食を100円で提供
●経営学部の松本ゼミが、明治の人気商品「明治おいしい牛乳」や「ザバスMILK PROTEINヨーグルト脂肪0」を取り入れたメニューを考案
●乳たんぱく摂取のメリットなどをトレーシートに記載し、乳たんぱくの認知拡大や学生の摂取を促す
【本件の内容】
近畿大学では、学生に栄養バランスのとれた朝食を提供することで食と生活習慣の改善を促し、1限目から意欲的に授業を受けてもらうことを目的に、平成27年（2015年）から令和元年（2019年）まで学生食堂で100円朝食を提供していました。昨年も全6回（計18日間）実施したところたいへん好評だったため、今年も、6月から12月の期間、毎月3日間限定で実施しています（8月を除く）。
今年度4回目となる今回は、令和7年（2025年）1月開催の「課題解決型KINDAIビジコン」で入賞した経営学部生チームが、コンテストの協賛である株式会社 明治の人気商品「明治おいしい牛乳」や「ザバスMILK PROTEINヨーグルト脂肪0」を取り入れたメニューを考案しました。さらに、乳たんぱくを摂取することのメリットなどをトレーシートに記載することで、乳たんぱくの認知拡大や学生の摂取を促します。
なお、「100円朝食」は近畿大学学園学生健保共済会が費用の一部を負担し、通常500円程度のメニューを100円で提供しています。昨年から続く物価高に対して、生活支援という観点からも内容の充実を図っていきます。
【開催概要】
日時 ：令和7年（2025年）10月28日（火）～30日（木）8：30～9：00
場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 11月ホール地下1階「Cafeteria November」
（大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄線「長瀬駅」から徒歩約10分）
対象 ：近畿大学生・大学院生 ※100食限定
提供メニュー：【28日】ヨーグルト、ライス、みそ汁、鯖の味噌煮、ほうれん草
【29日】牛乳、大学芋、蒸し鶏のサラダ、ハッシュドポテト、
マフィン(かぼちゃ)、ロールパン
【30日】ライス、みそ汁、ふりかけ or 海苔、春巻き、
焼売、ブロッコリー、きんぴらごぼう
※30日は明治とのコラボメニューの提供はありません
【課題解決型KINDAIビジコン】
本学が毎年開催している「課題解決型KINDAIビジコン」では、協賛企業を募り、その企業が抱える課題を解決するビジネスアイデアを競います。令和7年（2025年）は、5社からの課題に対して約300人の学生が挑戦しました。
【近畿大学学園学生健保共済会】
近畿大学の学生全員（短期大学、工業高等専門学校等を含む）を会員として組織され、より充実した学生生活を支援・助成することを目的とする相互扶助制度で、医療費の給付、災害見舞金の給付、健康指導、各種講座の開催など学生生活を支援する事業を行っています。
【関連リンク】
経営学部 キャリア・マネジメント学科 准教授 松本誠一（マツモトセイイチ）
https://www.kindai.ac.jp/meikan/1219-matsumoto-seiichi.html
経営学部
https://www.kindai.ac.jp/business/
▼本件に関する問い合わせ先
広報室
住所：〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
TEL：06‐4307‐3007
FAX：06‐6727‐5288
メール：koho@kindai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/