令和6年（2024年）近畿大学卒業 今年七月場所で十両優勝 大相撲 二子山部屋力士 三田関に化粧まわしを贈呈
近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）10月24日（金）東大阪キャンパスにて、体育会相撲部出身の大相撲 二小山部屋力士である三田関に学長 松村到から学園章がデザインされた化粧まわしを贈呈します。
【開催概要】
日時 ：令和7年（2025年）10月24日（金）11：00～11：30（受付開始10：30）
場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 1号館9階（1階で受付）
（大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）
出席予定：二子山部屋 力士 三田関
近畿大学 学長 松村到
近畿大学体育会相撲部 部長 東山浩士
近畿大学体育会相撲部 監督 阿部智志
【プロフィール】
三田大生（みたたいき）
平成13年（2001年）12月13日生まれ。栃木県大田原市出身。令和6年（2024年）3月、近畿大学経営学部経営学科卒業。在学中は、3年生時に第96回西日本学生相撲選手権大会 個人の部 優勝、4年生時に第59回全国選抜大学・実業団相撲和歌山大会 個人の部 準優勝、第62回全国大学選抜相撲宇佐大会 個人の部 第3位、第48回西日本学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級 優勝、特別国民体育大会相撲競技 成年男子 個人第5位など。令和6年（2024年）に二子山部屋に入門。令和6年（2024年）九月場所で初土俵、令和7年（2025年）五月場所で十両に昇進。令和7年（2025年）七月場所で十両優勝、十両に昇進してわずか2場所目での快挙。現在の番付は、十両四枚目。
